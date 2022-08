Doctor Cruz Jiminián dice sufrió una arritmia y explica su situación actual de salud

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El doctor Antonio Cruz Jiminián informó que sufrió una arritmia cardíaca, producto de las secuelas que le dejó en su organismo el Covid-19.

A través de un audiovisual difundido por sus redes sociales, el médico habló sobre su actual estado de salud y dio las gracias al pueblo dominicano por sus oraciones y deseos de recuperación.

“Hago este video para darle gracias a Dios y para informarle a ustedes sobre mi salud (…) el covid me dejó con una secuela que el corazón me latía rápido, me provocó una arritmia y yo no le hacía caso”, dijo el galeno.

Cruz Jiminián explicó que fue sometido a un procedimiento de cardioversión e inmediatamente desapareció la arritmia.

Sin embargo, acotó que debido a lo delicado del proceso, sus médicos le ordenaron reposo absoluto, por lo que estará algunos días en casa.

“Así que muchas gracias para todos aquellos que se preocuparon por mi salud”, puntualizó.

Hace unos días, los familiares del doctor emitieron un comunicado de prensa en el que informaron que "Cruz Jiminián había presentado alteraciones cardiacas”, por lo cual fue sometido a un estricto reposo residencial.