Asaltan a periodista y familiares en la basílica de Higüey

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Unos 45 minutos bastaron para que una familia pasara de contemplar juntos la icónica virgen de la Altagracia que reposa en la basílica de Higüey a quedar sin más que la ropa que tenían puesta tras ser víctimas de un asalto en el parqueo del santuario católico.

Se trata de un episodio que le tocó vivir a la periodista de Listín Diario Shaddai Eves, quien durante un viaje familiar hacia la zona este del país, se detuvo junto a los suyos a contemplar el icónico templo y al salir para abordar los dos vehículos en los que se desplazaba el grupo, los trozos en el suelo de las bisagras de las puertas anunciaban el delito.

Más de cuatro maletas, dos carteras, documentación personal de ella, sus allegados, incluida una hermana recién llegada del exterior, y todo lo que habían dejado en el interior les fue arrebatado aproximadamente a las tres de la tarde del sábado.

“Nos llevaron todo el equipaje, todo”, enfatizó Eves, al tiempo que manifestó que por tratarse de un espacio religioso de esa envergadura, “nadie se imaginó que podía pasar eso”.

“Es un lugar, además, turístico y uno supone que es seguro”, añadió.

En medio de la sorpresa, indignación y susto conjugados en un solo sentimiento, la comunicadora acudió a los miembros del cuerpo de seguridad del lugar, quienes, según dijo, “no hicieron nada”.

“Ellos (los encargados de vigilancia) se lo tomaron como que okey, vaya y pongan la denuncia en el destacamento”, narró.

En ese sentido agregó que le embarga un sentimiento de vergüenza debido a que su hermana mayor tenía más de cinco años sin visitar su tierra natal e igual período sin acudir a la virgen, lo que se había convertido en una tradición durante sus viajes a República Dominicana.

“Esta situación fue horrible, ella (la hermana) decía como es que yo estando en mi país después de tanto tiempo pasa eso”, externó Eves.

Vigilancia

La periodista precisó, además, que tras el incidente se pudo percatar de que en la basílica de Higüey “no hay una seguridad que sirva, no hay cámaras por ningún lado, no hay equipo del Politur que te haga un levantamiento del crimen o un reporte, no hay seguridad para nada”.

Asimismo, Eves indicó que al presentarse en el destacamento más cercano para incoar la denuncia, se encontró con otras personas que llegaron con los mismos fines; denunciar atracos.

“Nos juntamos con varias chicas que estaban reportando que le quitaron bolsos en los alrededores”, contó.

A pesar de la situación que interrumpió las planificadas vacaciones, Eves dijo sentirse tranquila porque “al menos” el asalto no fue en presencia de la familia.

“Nosotros estamos muy agradecidos de Dios de que no nos pasó nada y estamos todos bien, pero fue algo muy penoso”, manifestó la periodista.