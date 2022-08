Dato a dato: Así será la consulta presidencial del PLD en octubre

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Mientras se acercan los días de cara al 16 de octubre del año 2022, donde el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escogerá al "aspirante presidencial con más apoyo", se van conociendo los detalles acerca de cómo funcionará ese proceso.

El partido de oposición creó un instructivo de 18 artículos en donde señalan que las votaciones se realizaran entre las de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

El documento indica que el montaje del Centro de Consulta debe iniciarse, a más tardar, a la 6:00 a.m. para estar totalmente listo a las 7:45 a.m., de forma que se garantice la entrada de los concurrentes a las 8:00 a.m.

Por igual, señalan que Comisiones de Centros de Consulta (CCC) debe verificar dos semanas antes del día de la consulta que el centro educativo que se usará como local del “Centro de Consulta” se encuentre en estado adecuado para la participación de los ciudadanos; coordinar con la dirección del centro educativo que servirá como local del Centro de Consulta todos los detalles para el acceso y utilización del mismo, tres días antes de la jornada; con autorización de la dirección del centro educativo, 10 días antes de la jornada, la CCC deberá colocar un cartel con las informaciones genéricas; recibir y custodiar los equipos, materiales y demás recursos logísticos 48 horas antes de la jornada; presentarse en el local a las 5:30 a.m. para iniciar el proceso de montaje de los equipos y de los demás elementos logísticos.

Además, si a las 7:00 a.m. no se ha presentado alguno de los integrantes de la CCC, deberá ser localizado por vía telefónica para garantizar su presencia antes de la apertura del Centro de Consulta; en caso de que a la hora de apertura no se haya presentado uno de los integrantes de la CCC que posee la función de vicepresidente, secretario y subsecretario, será reemplazado por uno de los vocales. Si la ausencia es de uno de los vocales, la jornada será iniciada sin retraso; el enlace asignado a la demarcación deberá asegurarse que los presidentes de cada CCC se encuentren en los locales correspondientes a las 5:30 a.m.

Por igual, en el caso de que un Presidente no haya llegado al recinto de Consulta con los equipos y materiales a las 6:00 a.m., el enlace deberá intervenir directamente para garantizar que los equipos y materiales estén disponibles. Si el Presidente no está disponible para asumir su rol, lo sustituirá el vicepresidente; una vez, todo dispuesto para iniciar la jornada, la CCC da apertura al Centro de Consulta, procediendo a la impresión del acta cero, para comprobar que el sistema no tiene datos registrados.

El ciudadano deberá acudir al local con la cédula de identidad el 16 de octubre de 2022 en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m; el centro educativo debe estar abierto desde las 7:00 a.m. para el acceso de las personas que lleguen antes de la apertura del Centro de Consulta, de forma que no permanezcan fuera del local.

Al tiempo que las personas que lleguen antes de la hora de apertura del Centro de Consulta, deberán alinearse en una fila, según orden de llegada, frente al aula donde esté instalado, asegurándose de no obstruir la circulación de otras personas.

El instructivo señala que una vez abierto el Centro de Consulta, el primer vocal verificará si hay personas en espera para participar, le pedirá tener disponible su cédula y verificará que el colegio electoral de cada persona pertenece a ese Centro de Consulta; en caso de que una persona pertenezca a un colegio electoral que no sea parte del Centro de Consulta, se le indicará donde se encuentra el centro que le corresponde.

Las personas irán entrando al aula conforme al orden de llegada, orientadas por el 2do. Vocal, permitiendo dar preferencia a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. En ningún caso deberá haber más de tres participantes a la vez, dentro del aula.

El participante pasará a la caseta donde se encuentra el equipo electrónico para seleccionar en la pantalla al o aspirante de su preferencia, tocando la fotografía correspondiente. Inmediatamente, tocará la opción “confirmar”, y se emitirá un recibo impreso de la opción seleccionada.

El participante tomará el recibo impreso, lo doblará y lo depositará en la urna y se dirigirá al secretario para firmar el registro de concurrentes.

El cierre de la fila de concurrentes en el Centro de Consulta será a las 4:00 p.m., permitiendo que los ciudadanos que se encuentren en fila puedan participar en la jornada; para esto, el 1er Vocal recogerá las cédulas de las personas en fila y la entregará al Vicepresidente, quien contará en voz alta la cantidad de cédulas recogidas.

Una vez haya participado el último de los concurrentes, el Centro de Consulta será cerrado, luego se procederá al escrutinio, llenado de formulario, transmisión de resultados, recolección de equipos y desmonte del Centro de Consulta.

Para el escrutinio, luego de cerrada la mesa el secretario procede al cierre del registro de concurrente y determinación del total de participantes, mientras que el vicepresidente procederá a abrir la urna, asistido por el subsecretario, para realizar el conteo manual del número de recibos impresos, verificando que coincide con el número de concurrentes. En ningún caso podrá haber más recibos impresos que el número de concurrentes.

Luego el presidente procederá a imprimir el acta electrónica con los resultados de la jornada de participación del Centro de Consulta, el vicepresidente irá leyendo en voz alta el nombre del o la Aspirante que aparece en cada recibo impreso, mientras el secretario tomará nota para ir registrando la frecuencia de preferencia para cada uno de los aspirantes, en el formulario previsto para este propósito.

Una vez concluido el conteo manual de la preferencia en cada aspirante, el presidente cotejará en voz alta los resultados del acta digital con los resultados del conteo manual, verificando que coinciden en todos los casos.

En el caso de que el conteo manual arroje un resultado menor al que un Aspirante ha recibido en el acta electrónica, prevalece el resultado de esta última; en ningún caso el conteo manual podrá arrojar mayor resultado a un Aspirante que el registrado en el acta electrónica.

Una vez concluido el proceso de escrutinio y transmisión de resultados, mediante el dispositivo correspondiente, el presidente procederá a introducir en una valija los recibos impresos, el acta electrónica impresa, el formulario de registro, la lista de concurrentes y los demás formularios, cerrándola con una presilla de seguridad.

Posteriormente se colocará el padrón y la papelería utilizada en la urna, la cual será debidamente cerrada, paralelamente, los vocales colocarán los equipos electrónicos y sus accesorios en su equipaje de protección

El PLD ha informado que para ese proceso se utilizará el sistema de voto electrónico; ya el partido, autodenominado como líder de la oposición, utilizó el sistema de voto electrónico durante la elección de los miembros del comité central, comité político y secretario general durante su convención interna.