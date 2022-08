Diez banilejos entre 45 indocumentados detenidos a punto de asfixiarse en un camión en México

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

Los banilejos no se detienen, siguen desafiando el peligro para llegar a Estados Unidos de forma ilegal, pagando alta suma de dinero, pese a las tragedias ocurridas en los últimos meses en México y las medidas adoptadas por Guatemala de no admitir a los que no justifican sus viajes, ahora lo hacen vía Colombia.

En esta ocasión son diez los dominicanos, de la provincia Peravia al sur del país, específicamente del municipio de Baní, que fueron rescatados a punto de asfixiarse, requirieron de oxígeno, en un grupo de 45 indocumentados hacinados en un camión cargado de desperdicio industrial, en Acayucan, en el Estado de Veracruz.

Jatzel Román, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana dijo que los dominicanos tienen edades entre 27 y 43 años, y salieron del país vía Colombia, donde no requieren visado, atravesaron al selva para llegar a Panamá y continuaron vía terrestre por los demás países Centroamérica hasta llegar a México.

Explicó, en conversación telefónica con Listín Diario, que los dominicanos están resguardados por la Fiscalía de México. “No será imputados”, pero les tomarán declaraciones sobre los traficantes de personas.

Afirmó que se trata de una red que a pesar de que se concentra en México y Guatemala, tiene captadores en la provincia Peravia en República Dominicana, demarcación que en diciembre pasado perdió a nueve personas, de 11 criollos que murieron en el accidente de un tráiler en Chiapas, México. En junio pasado otro grupo de domincianos fueron arrestados en un camión en México,

La liberación y repatriación de los diez banilejos depende de la fiscalía de México, dijo, al tiempo que indicó que desde la Cancillería están en contacto con el consulado dominicano en Ciudad de México y con el Instituto Nacional de Migración de México y fiscalía de México.

Sostuvo que las autoridades dominicanas trabajan de manera conjunta con México, Ecuador, Guatemala, Colombia y otros países en la lucha contra la trata de migrantes.