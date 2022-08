Denuncian un complot del exterior contra Haití

Santo Domingo, RD.

El excónsul haitiano en República Dominicana, Edwin Paraison, pidió a los Estados Unidos ayudar a Haití controlando “las crecientes llegadas de armas de fuego y municiones provenientes de esa nación” factor de violencia que alimentan a las bandas criminales que aterrorizan a la población de su país”.

Paraison dijo que en su país se produce un fenómeno no visto en ninguna parte del mundo, que desde la comunidad internacional se ha promovido la federación de esas gangas que han provocado cientos de muertos.

Denunció que hay un complot en contra de Haití, y todavía no se sabe “si es por los recursos naturales que se saben existen en ese país”. Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el presidente de la Fundación Zile dijo no entender por qué la comunidad internacional no le da mayor apoyo a su país para que pueda salir de la crisis por la que está atravesando.

Agregó que es sumamente preocupante lo que sucede en su país, y cierto comportamiento de esa comunidad internacional frente a la crisis, pero en esta ocasión hay un enfoque muy particular con respeto a Estados Unidos referente al tráfico de armas provenientes de territorio norteamericano y que llegan a manos del crimen organizado en Haití.

“Hoy día es Haití que le pide la colaboración a los Estados Unidos para que nos ayude a controlar esa llegada creciente de armas y municiones que alimentan la violencia, que han provocado tantas víctimas en Haití...” declaró.