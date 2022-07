Ciudadanos se quejan por el deterioro de las calles en Santiago, ocasionado por Coraasan

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Ciudadanos de distintos sectores de Santiago se mostraron inconformes tras el deterioro de las calles, atribuido a las excavaciones para el mantenimiento de los acueductos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Obstrucción del tránsito, zanjas y polvo es lo que principalmente se observa en las calles de los sectores Los Jardines Metropolitanos, Savica, Buenos Aires y otros lugares concurridos de la ciudad.

“Tenemos más de dos años con estas calles así. Cuando no está lloviendo esto se pone blanquito del polvo, yo tengo los brazos caídos de tanto echar agua”, dijo una señora residente de Buenos Aires.

De igual forma, señaló el descuido por parte de Coraasan al abrir los hoyos en las calles para en muchas ocasiones “dejarlos así”, sin asfaltar.

“Vinieron hace un mes con todos los equipos para pavimentar y no hicieron nada. Tuvimos que cruzar por encima de la tierra para pasar”, destacó Elisabeth, quien vive en la calle 5.

Asimismo, manifestó que pese a la huelga que realizaron meses atrás para que le resolvieran ese problema, nadie les “ha hecho caso” y se ha quedado en “promesas” incumplidas.

Por otra parte, Zeneida, otra de las entrevistadas, asegura que debido al estado de esas calles al momento de llover es un “lodazo”, resultando dañino principalmente para los ancianos enfermos.

“Este polvo nos está matando a todos. Recientemente un hombre casi se ‘mata’ de tantos hoyos que hay aquí”, afirmó.

Además, calificó como injusto el hecho de que abran algunos huecos y no se “preocupen” por dejarlos como estaban previamente.

Por esa razón hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las condiciones de esas calles, así como la avenida Metropolitana y la calle República del Líbano de Los Jardines Metropolitanos.

Opinión profesional

Ante las excavaciones por parte de Coraasan, Ambiorix Rodríguez, ingeniero civil, consideró que el trabajo de esta institución debe ser rellenar todas esas zanjas lo más rápido posible y, de no estar incluido en su contrato, al menos le corresponde coordinar con el Ayuntamiento de Santiago para asfaltar inmediatamente.

“No todo es culpa de Coraasan. Sin embargo, es necesaria una buena supervisión en el caso de que ellos asfalten, para que así dejen a nivel el relleno que hacen y sea un trabajo de calidad”, señaló el ingeniero.

Al mismo tiempo, apuntó que el daño principal que causan los hoyos es el congestionamiento vehicular en las calles principales, provocando que el conductor maneje “más lento”, y cierta incomodidad a las personas que transitan.

Agregó que a nivel visual tampoco aporta al “buen aspecto” del panorama de la localidad.

“Como transeúnte no me siento cómodo en transitar algunas calles de Santiago. Si el que conduce no está muy pendiente y cae de golpe en una de esas zanjas, el vehículo puede resultar muy afectado”, opinó Rodríguez.

Finalmente, considera que la solución a esta situación puede ser que, inmediatamente Coraasan culmine con el trabajo, estos traigan una brigada de asfalto o que tengan una mejor coordinación con el ayuntamiento para agilizar el proceso.

Comunicado de Coraasan

“Estamos realizando un plan de bacheo en algunas vías intervenidas en las que se ejecutan obras de soluciones de agua potable y aguas residuales”, informó la institución en sus redes sociales.

El comunicado también expresa su lamento por las molestias ocasionadas a los transeúntes de la zona, y aseguran que esos “sacrificios” son en beneficio de las comunidades.

“Las brigadas de la institución desarrollan simultáneamente trabajos de bacheo en los Jardines del Este, Jardines del Norte, Cienfuegos, Pekín, entre otros sectores”, añadió Coraasan.