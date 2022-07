Familiares de joven asesinado en SDE siguen esperando por respuesta de las autoridades

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Ha pasado justamente dos semanas desde que el pasado viernes 8 de julio dos presuntos asaltantes ultimaran de dos disparos a Julio César Castro Ruíz, para despojarlo de la motocicleta en la que se desplazaba, y sus familiares aun esperan por una respuesta departe de la Policía Nacional acerca de la investigación.

“Yo lo que pido es que me ayuden a etiquetar a las autoridades a poner asunto en el hecho para que puedan hacer justicia, esto no me va a devolver a mi hermano pero no fue a un perro que mataron; él tenía hijos, él tenía familia, yo era como su mamá para él”, decía entre lagrimas Adreyna, hermana del joven de 27 años de edad, mediante un audiovisual que llegó a la redacción de este diario.

La noche del fatídico día, Castro Ruiz salió de su residencia ubicada en la avenida Ecológica de Santo Domingo Este. En el trayecto, fue interceptado por los supuestos delincuentes a la altura de la avenida 25 de Febrero, justo frente a la Villa Olímpica.

De acuerdo a lo contado por sus parientes, tras enterarse de lo acontecido, casi de inmediato colocaron una denuncia en un destacamento próximo a la zona.

El hoy occiso, quien era empleado de ventas de una tienda por departamentos de la ciudad capital, ha sido descrito por sus amistades como una persona “tranquila” y “trabajadora”.