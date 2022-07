Párroco de Cristo Rey le reclama en público a Abinader sobre obras inconclusas en el sector

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Durante la inauguración del nuevo Centro Médico que tendrá diferentes especialidades en la Clínica Cruz Jiminián, en Cristo Rey, el sacerdote José Luis Hernández pidió en público al presidente Luis Abinader que se concluyan los trabajos de al menos dos obras que están paralizadas y otra que no le han dado continuidad en el sector.

Al culminar la bendición que estuvo a su cargo para dar inicio al acto inaugural, Hernández expresó que los residentes del barrio están “muy agradecidos” con el mandatario, sin embargo, si se retiraba del pódium sin reclamarle sobre dos obras que están inconclusas, los moradores no se sentirían satisfechos.

“Un politécnico y dos estancias infantiles cuyo picazo se dio hace ya un año aproximadamente no se ha iniciado en el sector de la 40. Queremos que usted instruya para que esas obras se lleven a cabo y traigan la tranquila y sosiego a todos nosotros”, expresó el párroco cuando culminó de bendecir la actividad.

El religioso detalló que el politécnico está ubicado en la Avenida Nicolás de Ovando y luego de que le pusieron las verjas “no se ha colocado un block” desde hace tres años mientras que las estancias están paralizadas hace un año luego dar un picazo.

También señaló que en varias ocasiones le ha enviado una comunicación al mandatario y hoy se la entregó nuevamente de manera personal para que canalice junto al Ministerio de Educación y así agilicen la construcción de los proyectos.

Para concluir su petición dijo que cada año se quedan fuera más de 300 niños solo en el liceo San Pablo Apóstol “por no tener un lugar donde recibir docencia” y se acercó a Abinader para hacerle entrega de un sobre con las reclamaciones.

Posteriormente, duró unos dos minutos, aproximadamente, intercambiando palabras con el el jefe de Estado quien le pidió que aclare en el podium que no fue él que dio el picazo de las estancias.

“El señor presidente quiere que yo aclare algo pero se entendió bastante bien. Yo dije que se dio el picazo de la estancia y él (Abinader) confunde lo del politécnico que hace tres años que se comenzó y solo se ha hecho la verja, yo no dije que el presidente dio el picazo ni en la estancia ni en el politécnico. En la estancia lo dio el ministro Roberto Fulcar. Presidente, usted no está incluido en eso para que esté claro”, resaltó Hernández al aclarar también que el politécnico se inició hace tres años en otras administraciones, sin embargo, no se ha continuado.

Reacción de Abinader

Minutos después, Abinader le respondió a Hernández durante su participación y le dijo de manera “amena” que él siempre se queja y lo consideró como positivo.

“Quiero agregar al querido y revolucionario padre Hernández que debe decir, como usted es franco, que el problema está con el politécnico que pienso que ustedes deben de manejar y que tienen una diferencia con el ministerio de Educación y eso lo vamos a resolver. Creo en una cogestión como la tiene gran parte de la iglesia”, indicó el presidente.

También explicó que el politécnico forma parte de los que tienen un “nudo legal” tal como él lo denominó porque habían sobrepasado el 25 por ciento de presupuesto y solucionamos con una ley que fue a Congreso.