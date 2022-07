Margarita confirma que tenía 5 años separada de Leonel cuando se divorciaron

Santo Domingo, RD

Margarita Cedeño confirmó que tenía cinco años separada del expresidene Leonel Fernández, lo que se especuló por mucho tiempo en República Dominicana hasta el pasado año cuando la pareja informó su divorcio.

Entrevistada por Graynmer Méndez en el programa Casi Personal, Cedeño de Fernández tocó varios aspectos personales y al preguntarle cómo vivía su sexualidad respondió que está en pausa.

“Ahora estoy en pausa, porque estoy separada hace cinco años y divorciada unos meses, ya legalmente, entonces estoy en pausa” y continuó diciendo que no sabe hasta cuándo le durará esa pausa, porque ahora su matrimonio va a ser con el pueblo dominicano, al referir a sus aspiraciones presidenciales.

Ante la pregunta de Méndez que si hace sus diligencias para no estar sola, respondió que no, “digo, no dejo de hacerla porque tampoco es que estoy tan abandonada” y sonrió y dijo que “papá Dios dirá, depende, espero que aparezca un príncipe azul”.

Cedeño habló de la competencia entre ella y su exesposo, quien fue presidene dos veces y aspira a otra reelección y dijo que “yo no iy a ser competidora de Leonel”.

En el aspecto personal afirmó que ella es comprensiva, razonable, pero sobre todo indomable.

Dijo que está feliz y bromeó al señalar que “tu sabe lo bueno que es prender la televisión a la hora que tu quiera”.