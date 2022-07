Mujer solicita ayuda para cubrir los gastos de su enfermedad

Anyara Solano

Santo Domingo

Su nombre es Martha Margarita Antigua, una señora de apenas 57 años de edad, quien necesita una ayuda económica para suplir los gastos de la hemorragia que padece desde 2013, tras someterse a la extracción de un cordal que le quedó enredado en el nervio óptico.

Margarita Antigua explica que anteriormente sostenía los gastos de su enfermedad con la ayuda de 6,000 pesos que recibía del programa de asistencia social “Progresando con Solidaridad”, hoy “programa Supérate”, sin embargo, desde que la nueva administración ocupa el poder la ayuda ha quedado en el olvido.

“Le quiero hacer un llamado al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, para que por favor me devuelvan la ayuda que recibía. Yo soy una persona que no puede trabajar y no tengo ninguna entrada, solo eso. Dios sabe que yo sí que lo necesito”, expresó la señora a reporteros de Listín Diario.

De acuerdo con Antigua, a pesar de que ha solicitado de todas las maneras posibles el cambio del carnet en vista de que tenía 20 años con el antiguo, las autoridades no les dan una respuesta.

“Me pusieron a hacer filas para entregarme la tarjeta Supérate, todo ha sido mentira, no me han entregado nada”, precisó Antigua.

Con un tono de voz desesperado por la precaria situación que vive, la señora argumenta que para ganarse el pan de cada día vendía mabí en las afueras de la escuela La Obra de Dios, y recolectaba botellas para también venderlas a los ciudadanos del sector donde reside en Villa Liberación, pero a raíz de su dificultad, su sustento depende de los artículos que sus cercanos le proporcionan.

“Ella era una mujer de lucha y trabajo, pero esta dolencia la ha deteriorado por completo, no puede tomar sol, le hacen daño las vibraciones de los vehículos”, manifestó José Jiménez, vecino de Antigua.

El 6 de marzo de 2014 Antigua fue sometida a una descomposición neurovascular de nervio trigeminal por craneotomía en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), pero hoy necesita realizarse un estudio de resonancia magnética.

Antigua no posee los recursos necesarios para la cobertura de la resonancia que tiene un costo de RD$9,600. Para colaborar con la causa puede hacerlo a través de la cuenta 795-533132 del banco Popular, a nombre de Margarita Antigua.

Para comunicarse con Margarita puede hacerlo por el teléfono 809-414-7272.