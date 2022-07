Finjus: Lisandro Macarrulla no estaba obligado a tomar licencia de Ministerio de la Presidencia

Nayeli Reyes

Santo Domingo, R.D.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), aseguró este jueves que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, no estaba en la obligación de tomar una licencia de su cargo, ya que la ley no establece ningún procedimiento en su contra.

Sin embargo, Castaños calificó como prudente la decisión del ministro señalando que la responsabilidad penal es personal y el expediente acusatorio del Caso Medusa indicó al hijo de Macarulla, más él no ha sido identificado como parte de la supuesta treta.

“Yo lo veo como un acto de prudencia de parte de él, pero no estaba en la obligación de tomar una licencia, porqué la ley no establece eso. Él no ha sido ni incautado, ni ha sido citado y se ha demostrado que no tiene nada que ver con eso… La responsabilidad penal es personal”, precisó el directivo de Finjus.

Asimismo, afirmó que la iniciativa del ministro del Poder Ejecutivo está directamente ligada a la relación personal que mantiene con el presidente de la República Luis Abinader ,por lo que tuvo la “delicadeza” de solicitar la licencia.

La noche del miércoles, el ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla solicitó una licencia laboral, la cual fue acogida la tarde de este jueves por el Presidente, tras la mención de su hijo en el expediente acusatorio del caso Medusa, en el cual figura como principal implicado el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez.