Una vida muy dura que se sostiene en un palo de escoba

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD.

Con una sonrisa en su rostro, una pierna en estado putrefacto, cubierta hasta la rodilla, su otro pie descalzo y un rosario colgando de su cuello, Víctor de la Rosa Pimentel se encontraba en el Hospital Moscoso Puello a la espera de ser atendido.

Hace ocho meses, por un motivo desconocido para él, su pie derecho empezó a descomponerse ocasionando la presencia de gusanos que segundo a segundo carcomen su extremidad a carne viva privándolo de la movilidad corporal que le permitía fungir como peluquero ambulante y ganarse el sustento diario.

Con 60 años de edad, Víctor se ve obligado a trasladarse donde necesite con la única ayuda de un palo de escoba para apoyar el peso de su cuerpo.

Ataques de epilepsia

Tratando de encontrar explicación a su condición, el hombre alega que hace cinco años los ataques de epilepsia fueron constantes en su vida.

“Gracias a Dios ya no me dan esos ataques, pero es lo único que he sufrido. Ni me di un golpe, ni me corté, ni nada; los gusanos solamente comenzaron a salir”, narró De la Rosa Pimentel con moscas y gusanos merodeando su pie.

Sin embargo, periodistas de este medio, a raíz de su inconciencia trataron de tener contacto con algún doctor que pudiese dar razón de sus circunstancias, pero no fue posible.

En su vistoso estado, De la Rosa Pimentel asegura que espera con ansias el final de este año donde solo vislumbra dos opciones: sanarse o pedir la amputación de su pierna.

“Estoy loco porque llegue diciembre y de aquí allá estar sano, sino hablar con los doctores para que me le den quincan´ a esto y andar con mis dos muletas”, precisó.

En la calle

En el momento en que empezó a padecer el malestar en la extremidad derecha que sostiene su cuerpo, su hogar era solo un pequeño cuarto en el que una conocida le permitía quedarse de forma gratuita y donde fueron sus vecinos los que al ver su delicada condición de salud decidieron acudir a las autoridades sanitarias.

“Llamaron al 911 y yo sin saber por qué. Fueron los vecinos del otro patio que llamaron pa’ que me chequearan porque estaban preocupados, por eso yo no me he puesto guapo”, expresó.

A pesar de que allí se encontraba cómodo, un mes después, al regresar del Moscoso Puello donde diariamente acude a curar su pie, no pudo continuar quedándose en esa vivienda ya que el dueño, ajeno a él, había decido vender.

Sin casa donde vivir

Hoy por hoy, el techo de su residencia es el cielo, las paredes son árboles y los muebles que decoran las habitaciones no son más que la indumentaria de diversión infantil del Parque de La Canquiña, en la avenida Duarte.

La familia

La vida familiar de Víctor no podría definirse de otra forma más que complicada.

Nacido en Villa María, donde hace más de dos años residía con su padre al que le fue arrancada la vida en un accidente de tránsito, no tiene buena relación con ninguno sus hermanos. Por el contrario, dice que ahora le han dejado solo.

Su madre, una señora ya entrada en edad, fue acogida por la hermana menor que hoy “por motivos que desconoce” no le permite el pase a su casa.

Hace unos años hizo vida familiar con una mujer con la que tuvo un único hijo que lamentablemente, falleció con solo nueve meses de nacido.

Era un peluquero

Ahora está baldado

Antes de caer en la condición de salud que casi lo postra en cama, Víctor de la Rosa Pimentel se desempeñaba como peluquero ambulante y acudía a atender sus clientes apoyado en un palo de escoba.