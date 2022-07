Presidente de comisión bicameral dice que Ley de Extinción de Dominio “no es orgánica”

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, Pedro Catrain, confirmó la aprobación del informe y señaló que se trata de una “Ley Ordinaria”.

El también senador de Samaná, fue cuestionado sobre el tratamiento que se le debe dar al proyecto de ley, y dijo que no es una Ley Orgánica, porque “no afecta derechos fundamentales”.

“La Ley (Extinción de Dominio) es una Ley Ordinaria, no afecta ningún derecho fundamental, porque lo que trata es sobre ilícito proveniente del crimen organizado, es decir de la corrupción de los administrativa, narcotráfico, no trata ningún aspecto sobre derechos fundamentales. No es orgánica”, señaló.

Por otro lado, sobre la aprobación del proyecto de ley, Catrain dijo que existe voluntad política y que se pretende sancionar en las dos cámaras antes del fin de la actual legislatura.

“Hay una voluntad política para aprobar lo más pronto posible y en la Cámara de Diputados. Contamos con una mayoría importante y con aliados, por lo que en esta legislatura, que termina el 26 de julio, vamos a aprobarla”, manifestó.