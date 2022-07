El día que cambió la vida de Cynthia

Jazmín Díaz

Santo Domingo, RD

Cynthia Méndez, una mé­dico de 30 años que la­boraba en el área de emergencias del Hospi­tal Marcelino Vélez San­tana, comenzó a sentir fuertes dolores de cabe­za y, al realizarse un che­queo, descubrió que sufría de hipertensión, un sínto­ma de la insuficiencia re­nal que cambiaría su vi­da de un momento a otro.

Al enterarse que sufría de esta enfermedad, Cyn­thia cuestionó la volun­tad de Dios y creyó que su vida acabaría pronto. “Yo pensé que me iba a morir, me deprimí por­que pensé que mi vi­da no tendría salva­ción”, narró la doctora.

Los médicos del Centro Cardio- Neuro- Oftalmo­lógico y Trasplante (Ce­canot), en donde Cynthia recibe atención médica, le dijeron que sus únicas op­ciones eran la diálisis o un trasplante de riñón, lo que llevó a que fuese añadi­da a la lista de espera pa­ra trasplantes del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

La joven estuvo en pro­ceso de diálisis por to­do un año en espera de un riñón que pudiese fil­trar su sangre de los con­taminantes que contenía.

La primera vez que el te­léfono de Cynthia sonó pa­ra darle aviso de un riñón disponible, salió con un bulto preparado con to­do lo que necesitaría des­pués de la operación, pero para su decepción su cuer­po no era compatible con el riñón y la operación fue pospuesta hasta que apa­reciera otro que sí coinci­diese con su fisionomía. Meses después, mientras Cynthia compartía con su madre, el tono de su celu­lar le dio el segundo avi­so de que habían encontra­do otro riñón, un órgano que sí era compatible con el cuerpo de Cynthia, sin embargo, era muy peque­ño para que se adaptase a la anatomía de la paciente.El 19 de marzo de 2018, Cynthia dijo: “imagínate que de regalo de cumplea­ños Dios me dé un riñón”. Dos días después de que tu­viese esa conversación con su madre recibió la llama­da que le cambió la vida.

Eran las 11:00 de la maña­na cuando por tercera vez llamaron de Cecanot pa­ra decirle “hemos encon­trado un riñón”, pero es­ta fue la única ocasión en la que sintió que este era su “frijolito”, como la jo­ven doctora le llama, de cariño, a su nuevo riñón.

“Yo estaba demasiado ale­gre, ni siquiera tenía mie­do, ya no tendría que vivir a través de una máquina, yo iba a poder ser la mis­ma de antes”, explicó.

El donante de Cynthia fue un hombre de 21 años que murió en un accidente. Pa­ra poder enfrentar su pér­dida, los padres del joven decidieron ceder nueve ór­ganos del cuerpo de su hi­jo, a enfermos que se encon­traban en la lista de espera del Incort, lo que hizo que “en ese día nueve perso­nas tuviesen un cambio en su vida del cielo a la tierra”.

Cynthia expresó que si pu­diera tener la oportunidad de hablar de frente con su donador, le agradecería por el acto altruista que hizo. “Le diría gracias por haber­me dado una segunda opor­tunidad para vivir”, añadió.

“Esos padres no saben lo que han hecho, me han da­do una nueva vida a mí y a muchas personas más que ese 21 de marzo tuvieron un nuevo comienzo”, indi­có la profesional de la salud.

El proceso de recuperación de la joven fue rápido, pero con algunas complicaciones, ya que independientemente de que su cuerpo se adaptó a su “frijolito”, las heridas se abrieron y debido a este per­cance el proceso de sanación tuvo que empezar de nuevo.

Luego de tres meses ingre­sada en Cecanot, Cynthia fue dada de alta debido a su progreso. Independien­temente de esto, tiene que llevar un tratamiento que incluye tomar seis medi­camentos diarios y reali­zarse chequeos mensua­les para que su sistema inmune pueda adaptar­se a este nuevo inquilino.

Cynthia sostiene que vi­ve día a día con el miedo de que su cuerpo rechace alguna vez a su nuevo ri­ñón y debido a esto la jo­ven doctora pierda la vida.

BENEFICIOS

DATOS

Trasplantes.

En el país se han hecho tres trasplantes de cora­zón, 1,216 de riñón, 50 de hígado, dos de pán­creas, 5,542 de córneas y 52 de médula ósea, ór­ganos que han salvado la vida de 6,685 perso­nas