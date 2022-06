Gobierno presenta nueva plataforma para enfrentar criminalidad

Laura Castillo

laura.castillo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abina­der encabezó ayer la pre­sentación de una nueva plataforma denominada Sistema Integral de Direc­ción de Mando, Coman­do y Control (SIDMCO), la cual tiene como objetivo disminuir la criminalidad en el país y garantizar la se­guridad ciudadana.

La presentación estuvo a cargo de José Vila del Cas­tillo, comisionado ejecuti­vo para la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, quien ex­plicó cada punto de esta iniciativa en una actividad realizada en el Centro de Comando, Control, Comu­nicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligen­cia (C5i) de las Fuerzas Ar­madas.

La nueva plataforma de­nominada SIDMCO tiene como finalidad producir información, recolectar da­tos y analizarlos dejando atrás los modelos obsole­tos por los nuevos de tecni­ficación policial. Además, es una plataforma temática que por medio a la integra­ción de documentaciones delictivas, diferentes regis­tros y bases de datos, pro­cesa, transmite, mapea an­tecedentes e informaciones en tiempo real.

También se producirán resultados estadísticos, con­sultas y reconocimientos de personas indocumentadas, celulares, vehículos, armas de fuego y otros objetos de­nunciados.

A través de la numera­ción de placa o chasis se po­drá detectar si existen de­nuncias, en el caso de los vehículos.

Carencia de tecnología

El presidente Abinader dijo en el acto que están trans­formando el órgano poli­cial, ya que “desgraciada­mente” carecía de métodos tecnológicos y modernos.

“Desgraciadamente la Policía estaba en el más ba­jo nivel de tecnología y eso lo estamos empezando a cambiar. A partir de unos meses entrenando el per­sonal, les puedo decir que sí la Policía va a tener infor­mación real, certera, trans­parente, abierta y que van a determinar cómo podemos ir disminuyendo la crimi­nalidad por sector, ciudad y dónde se van a necesitar más policías”, indicó.

Destacó que si se conclu­ye con el sistema “vamos a tener uno de los sistemas más avanzados de América Latina en términos de tec­nología e identificación de extranjeros”.

El mandatario también enfatizó en que “esto no es­tá terminado, esta es la za­pata y es bueno que co­nozcan todo lo que se está construyendo para la refor­ma que necesita y que re­quiere la ciudadanía desde la Policía Nacional”.

“El sistema o el software si no se llena de manera apropiada, si la data que va no es la indicada no ser­virá para nada, por lo tan­to tuvo que venir un pro­ceso de educación para primero tener las estadís­ticas confiable; el proceso sin estadísticas confiables, no podemos tomar las de­cisiones que se requiere para ir disminuyendo la criminalidad realmente en el país”, señaló.

El jefe de Estado indicó que el año pasado fue pa­ra invertir, programar y es­tudiar las mejores prácticas en Estados Unidos y Latino­américa, ver el software que se iba a utilizar y seleccio­nar el adecuado para imple­mentarlo en República Domi­nicana.

Funcionamiento

Mientras Vila del Castillo dijo en esta semana recibirán los equipos tecnológicos para es­tablecer el control del mando en los cuarteles de la Policía Nacional y tendrán acceso a las entidades que deseen par­ticipar, además del cuerpo del orden.

Precisó que ya están te­niendo acceso a las cámaras del 911 y están trabajando con el desarrollo de las ana­líticas de videovigilancia para inteligencia predictiva y pre­ventiva de diferentes tipos de delitos.

“Esto es un proceso que se inició y necesita tiempo, sosiego y paciencia”, ex­presó.

Abinader indicó que un to­tal de mil que saldrán a las calles este año en labores de patrullaje.

El gobernante adelantó también que el próximo mes debe de estar lista otra aplica­ción diseñada para que los ciu­dadanos puedan hacer denun­cias a través de sus celulares.

Declaró que está en pro­ceso de “compras y contra­taciones”.

CIFRAS

121

Destacamentos.

Abinader dijo que el año pasado se constru­yeron 25 destacamentos y en la actualidad están edificando unos 96 nue­vos en conjunto con la instalación de conectivi­dad entre todos.

250

Déficit.

Destacó que un mes des­pués de asumir como mandatario hicieron un levantamiento de los cuarteles y determina­ron que había un défi­cit de alrededor de 250 destacamentos en malas condiciones.

3,000

Entrenamiento.

Añadió que hizo una “solicitud especial” al Ministerio de Interior y Policía sobre el en­trenamiento en este año de unos tres mil policías.