Esperan ansiosos los nuevos espacios en Duarte con París

Jazmín Díaz

Santo Domingo, RD

Hace dos meses y medio se iniciaron los trabajos de construcción de la segunda y tercera etapa del proyecto de remodelación de la Duarte con París, un proyecto que ejecutan la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la fundación Acción Emprende y Transforma, dirigida por el ministro de Turismo, David Collado.

“La Duarte con París será un ejemplo del cambio que se puede producir cuando la gente se organiza”, declaró Mari Pimentel, presidenta de la Asociación de Buhoneros.

Según Pimentel, más de 68 buhoneros serán beneficiados a partir de la inauguración de la segunda etapa de nuevas casetas. Además de los buhoneros, también han sido favorecidos comerciantes y habitantes de esta zona, a quienes según moradores, les han sido restablecidos los servicios de agua potable, energía eléctrica y de drenaje.

Avances

Luego de 100 días de trabajo se puede ver en el entorno de la avenida Duarte y la calle José Martí los cimientos de lo que serán los nuevos locales de estos vendedores informales, una estructura de metal que les permitirá distribuir y organizar sus mercancías de manera limpia y efectiva.

Los buhoneros que tienen sus negocios en estas vías llevan dos meses sin trabajar, pero dicen ver esta acción como un sacrificio para tener algo mejor.

“No es lo mismo trabajar en un lugar sucio y desordenado que en un sitio que a la gente le dé gusto entrar”, dijo María Jiménez, una vendedora de zapatos en la José Martí.

El modelo de distribución de vendedores, que se pretende implementar en este proyecto comercial, es una réplica del aplicado en Guayaquil, Ecuador, cuando una comisión de buhoneros, comerciantes y trabajadores dominicanos viajó para conocer la experiencia en ese país.

José Hernández, miembro del comité de Buhoneros del Distrito Nacional, dijo que la construcción se ha realizado en un ambiente de paz y tranquilidad debido a que han sido escuchados y respondidos los problemas de los comerciantes.

“Mientras estaban en campaña, los políticos venían a hacer promesas de cambiar la Duarte con París pero al final no hacían nada y cuando Collado creímos que sería lo mismo, pero no fue así... la última vez que se intervino la Duarte con París, hubo tiros, hubo quema de gomas pero ahora eso no ha pasado”, dijo la presidenta de la Asociación de Buhoneros.

SEPA MÁS

Quejas.

“No todo es color de rosa, aquí quieren abusar de uno”, dijo Miguel Castro, buhonero vendedor de frutas y vegetales en la París cuando se refería a las reglas que impone el gobierno para otorgar este espacio a los vendedores.

Según el comerciante, se les informó a los vendedores de frutas y vegetales que para recibir este nuevo espacio deben dejar atrás su actual trabajo y buscar otra forma de sustento, porque no serán permitidos los negocios de ventas de comestibles.

“Aquí no les va a salir tan fácil porque el gobierno nos quiere quitar nuestro único modo de subsistir que es vender la comida”, sostuvo un dueño de un puesto de frutas en la Duarte.