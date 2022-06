Educa critica informe del BM que advierte catástrofe educativa en LA y el Caribe tras pandemia

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Acción Empresarial por la Educación (Educa), criticó este viernes el informe del Banco Mundial y la Unesco que señala que entre el 80% y 90% de los niños de América Latina y el Caribe serán incapaces de comprender un texto simple debido a la "catástrofe educativa" provocada por la pandemia de covid-19.

A través de un comunicado de prensa, la entidad hizo un llamado a ser cautelosos y a constatar las evidencias científicas de todo ejercicio técnico divulgado en el plano de opinión pública “antes de hacer conclusiones ligeras sobre la magnitud de pérdida o ganancia de los estudiantes durante la pandemia”.

Asimismo, calificó el informe del BM, como un mero ejercicio académico que simula escenarios a partir de una serie de supuestos sobre los efectos conocidos de la inasistencia escolar.

“Es sabido por la academia que la falta prolongada de asistencia a la escuela repercute negativamente por los aprendizajes, y con base en este dato los especialistas de estos organismos internacionales realizan ejercicios para los diferentes países proyectando los efectos de la no docencia durante los días de pandemia (…) Si bien es cierto que técnicamente el ejercicio es correcto, como ejercicio académico no se conoce a ciencia cierta que la no docencia prolongada por períodos extraordinarios tenga un comportamiento lineal”, dictó la misiva.

En ese sentido, Educa manifestó que el estudio está, más bien, orientado a concientizar sobre los riesgos posibles de la inacción.

Al tiempo que apuntó que, durante la pandemia, en la República Dominicana se han ensayado una serie de políticas para aumentar la capacidad de retención del sistema educativo, y así evitar la deserción o salida prematura de miles de estudiantes del sistema educativo.

Indicó además que adicionalmente “se han promovido acciones para asegurar aprendizajes elementales para cada grado y nivel, como una acción paliativa ante los efectos de la pandemia, que también están siendo evaluados y monitoreados”.

Finalmente, el comunicado señaló que, en virtud de que las evaluaciones en curso aún no disponen de información oficial ni oficiosa para evaluar los efectos de dichas medidas, sería incorrecto que a la fecha y con la data disponible se concluya que la calidad de la educación medida por nivel de aprendizaje de los estudiantes se haya deteriorado significativamente.

“En Educa hacemos un llamado a la prudencia de todos los actores del sistema para evitar conclusiones ligeras que más que favorecer pueden afectar la agenda nacional", concluyó la presidenta de Educa”, puntualizó.