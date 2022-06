La oposición contraataca

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Parte de la alocución del presidente Luis Abinader durante el encuentro polí­tico del Partido Revolucio­nario Moderno (PRM), en el que aludió, sin rodeo, a la oposición, ha sido cata­logada por figuras de es­tos entes adversarios co­mo “una cortina de humo con frases vacías”, e “into­lerantes a la crítica”, y con “poca vocación democrá­tica y desesperación”.

Estas reacciones llegan a poco del mandatario ha­ber exhortado el fin de se­mana al país, a no mirar para atrás, un franco lla­mado a no elegir a aque­llos que gobernaron antes, alegando que su tiempo “ya caducó”.

Fuerza del Pueblo

Manuel Crespo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, de­duce que el jefe del Esta­do está “extremadamen­te desesperado”, sin nada que exhibir como logro en dos años de gestión.

También afirma que Abi­nader “justifica su inca­pacidad mirando hacia atrás” y culpando a go­biernos anteriores por no haber solucionado los pro­blemas del país cuando ha tenido tiempo suficiente para afrontarlos o por lo menos señalar la solución de los principales.

“(El presidente Abinader) sigue en campaña con dis­cursos sin ningún funda­mento y haciendo ofertas electorales. Al parecer no se ha dado cuenta que es el presidente de la República desde hace dos años”, seña­ló Crespo.

Dijo que el expresidente Leonel Fernández ha for­mulado propuestas “muy claras y específicas” en las que indica el camino que debe seguir el gobierno pa­ra cada problema que han encontrado y para aquellos que han creado “por su fal­ta de capacidad gerencial, visión estratégica, por su inaptitud”.

Hablan los peledeístas

Por su lado, José Dantés, miembro del Comité Polí­tico del Partido de la Libe­ración Dominicana (PLD), señaló que el mandatario pide que no se mire atrás para que el pueblo no re­cuerde que su calidad de vi­da se ha deteriorado drásti­camente en los últimos dos años, como consecuencia de la mala gestión y que no vean como las conquistas sociales se han ido perdien­do.

Juan Carlos Guerra, miem­bro del Partido Revolucio­nario Dominicano (PRD), consideró que el presiden­te Abinader reveló, durante su discurso, que “su nivel de tolerancia hacia la crítica es bajo” y que tiene “poca vo­cación democracia, y cues­tionable”.

“Por naturaleza, el rol de la oposición es señalar donde están los impases para que los corrija; cuando dices que lo único que la oposi­ción debe hacer es apartar­se, estás relevando que tu nivel de tolerancia contra la crítica es bajo y que tie­nes una cultura democráti­ca cuestionable”, indicó.

Además, Guerra reflexionó que los mensajes directos e indirectos hacia los partidos que gobernaron anterior­mente dan a entender que el mandatario “está desbor­dado por la situación que vive el país, que no puede darle el frente a los proble­mas y con esa situación in­tenta desviar la atención de la gente con una cortina de humo, con frases vacías”.

“Lo que necesitamos es un presidente que le diga al país cómo va a resolver el problema de la inseguridad ciudadana, el tema de la in­flación y por qué volvieron los apagones”, precisó.

El jefe de Estado evidenció, agrega, estar “desesperado porque la gente está deman­dando acciones concretas”.

Analizó, además, que “apa­rentemente el gobierno es incapaz”, y “un despilfarra­dor del dinero de la gente, donde lo único que crece son los empleos públicos y las botellas”.

Janet Camilo, exministra de la Mujer y vicepresiden­ta del PRD, coincidió con su colega, al manifestar que el mandatario “lucía desespe­rado” .

Indica que el gobierno “dice una cosa hoy y otra maña­na; un día llama a la oposi­ción al diálogo y otro día lo descalifica”.

“Su discurso fue una clara preocupación del gobierno por su deterioro en la ima­gen, por el alto costo de la vida, la delincuencia des­proporcionada y un aumen­to del costo de los servicios públicos e incumplimiento de campaña”, detalló.

El acto celebrado el pasa­do domingo ha sido visto como una declaración de campaña releccionista del partido de gobierno, aun­que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, negó que la activi­dad política fuera una pro­clama inicial de campaña electoral hacia los comicios de 2024.

DETALLES

El llamado.

El presidente Abinader dijo el pasado domingo que desde la oposición pueden gritar, “pero no pueden dañar a nuestra gente. No obstante, tie­nen el descaro de pre­sentarse a la población con las mismas caras y los mismos personajes con quienes goberna­ron y no solucionaron uno solo de los grandes problemas nacionales después de más de 16 años de gobierno”.

“No se puede preten­der volver a la presiden­cia cuando después de décadas no dejaron uno solo de esos problemas nacionales resueltos”, agregó el mandatario.