Abinader a la oposición: “Que aporten o que se aparten”

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

“Que aporten o que se aparten”, ese fue el mensaje del presidente Luis Abinader para aquellos opositores que tienen la intención de volver a retomar el Gobierno.

El jefe de estado confesó que los mandatarios anteriores se quejan de problemas que ellos “nunca supieron resolver”, y puso como ejemplo la inflación y la delincuencia, que alcanzaron cifras récord en sus gobiernos.

Abinader aprovechó el escenario donde se juramentaron nuevos militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en un acto realizado en la Media Naranja del Palacio de los Deportes, para destacar que su gobierno ha logrado que el país sea ejemplo para otros.

“Ya no ocupamos los primeros lugares de la corrupción mundial, sino los del crecimiento y la ejemplaridad”, dijo el jefe de estado.

Para culminar el discurso que ofreció de aproximadamente 16 minutos, el presidente dominicano invitó a todos los ciudadanos a “no mirar hacia atrás”.

“El pasado es corrupción e impunidad, no mires atrás, el pasado es despilfarro e ineficiente, no mires atrás… Mira pa’ lante, no mires pa’tras”, concretó Abinader mientras todos los presentes vociferaban “cuatro años más”.