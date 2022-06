Lo que se vive hoy día en las escuelas es un reflejo de la sociedad, opinan maestros

Santa Marte

Santo Domingo, RD

El comportamiento que están mostrando muchos estudiantes en las escuelas del país está preocupando no solo a los maestros, sino a la sociedad en general. Y es que a raíz de que circulara en las redes sociales un video donde unas estudiantes mostraban parte de sus intimidades, son más de una las historias que se escuchan sobre la situación que se vive en los centros educativos.

Algunos lo atribuyen a la permisibilidad que hoy día se permite en las escuelas, donde ya no se puede sancionar a un estudiante y someterlo a disciplina por su mal comportamiento, lo que le da pie a ellos para que lo siga repitiendo. Otros entienden que es un reflejo de lo que ven en la sociedad

“Hay una indisciplina muy grande, son muy desorden, ni se respetan ellos mismos ni respetan al profesor, unos con otros no se están considerando, hay mucha violencia”, dice una mujer que se hace reserva de su nombre. Ella vendía meriendas y golosinas en una escuela y el comportamiento que estaban experimentando los estudiantes la obligó a suspender el negocio cuando uno de ellos incluso le dio una bofetada porque no quiso regalarle una golosina.

El irrespeto de los estudiantes hacia los maestros va desde insultos hasta agresión con objetos. “Uno le lanzó un zapato a su profesora, pero no se pudo suspender”, se quejó la mujer, quien entiende que no se le puede pedir a un niño que dé algo que en el hogar no lo aprende.

“Pero es la pérdida de valores que se vive hoy día, acompañado de la crianza en hogares disfuncionales, con niños con evidentes problemas de comportamiento. Allá había un niño tan violento que para fugarse se volaba por la pared, y para que no se fugara tuvimos que poner malla y nos cansamos de ir al distrito para que tomaran medidas y lo que nos dijeron era que la educación era inclusiva y lo que lo llevaron fue a orientación, pero no se pudo hacer nada en ese caso, al final la madre tuvo que terminar sacándolo de la escuela”, narró, al indicar que desde los 5 años los niños van desarrollando ese comportamiento.

Hoy día los educadores también se enfrentan al dilema de si corregir o no un estudiante, porque cuando lo hacen encuentran la afrenta de un padre que también se le aparece en la escuela a reclamarle por qué lo quemó o lo suspendió.

La situación mantiene a profesores y empleados en una situación de tensión, debido aque esos niños se le enfrentan a los maestros y ellos no pueden hacer nada.

“Es una violencia demasiado marcada, a un nivel tan extremo que el otro día una niña llevó un cuté de juguete, parece que se pusieron a jugar con otro niño y al cuté se le rompió la cabecita, el niño la cogió y la entró en un lápiz e hirió a un compañerito con el que se puso a pelear y le dieron 10 puntos”, contó indignada la mujer al señalar que los maestros están todos disfónicos, porque es más lo que hablan para que los niños hagan silencio que lo que trabajan en las aulas.

Pero para Luis, quien es maestro de un centro de excelencia, lo que está ocurriendo hoy día en las escuelas es un puro reflejo de la sociedad. “¿No ves esas artistas que se suben a un escenario y se van quitando la poca ropa que llevan una a una hasta quedarse enseñando todo?, ellos ven eso y lo ven como algo normal y lo replican pin pun”, dice.

Aunque en su centro no son comunes escenas de violencia, contó que en una ocasión en una escuela donde laboraba un estudiante le ponchó las cuatro gomas al vehículo del profesor de inglés porque lo quemó.

“No viste el último espectáculo de la Materialista, pin-pun, qué hizo, bailar enseñando las…, eso mismo es lo que ellos hacen”, dijo al referirse al video publicado en las reses de las estudiantes.

Se recuerda que en días pasados un estudiante hirió de varias cuchilladas a una maestra de un centro educativo de La Romana, y el caso fue llevado a la justicia.