Coronela del Canódromo se planta firme contra juicio disciplinario

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

A dos meses de la agresión cometida contra periodistas de Listín Diario, la estación CDN, del canal 37, y el Defensor del Pueblo, en el Centro de Retención Vehicular ubicado en el antiguo canódromo El Coco, la coronela de la Policía, Ysabelita de los Santos Pérez, rechaza un juicio disciplinario en su contra.

Al respecto, la oficial ha elevado una instancia, a través de su abogado Bunel Ramírez Merán, en la que pide declarar la incompetencia del Consejo Disciplinario del cuerpo policial para conocer y decidir sobre el pedido de imposición de sanción disciplinaria en su contra.

Según su abogado, debido a que, según la Ley 19-01 del Defensor del Pueblo, lo que correspondía en el caso era apoderar a la fiscalía después de dar cumplimiento a los dictámenes de esa ley, para que Santos Pérez fuera juzgada conforme a los dictados del artículo 234 del Código Penal.

Por esa razón, entiende el jurista, debe declararse “inadmisible” la investigación y solicitud de sanción contra la coronela, debido a que no se conocen las quejas supuestamente hechas por ciudadanos ante el Defensor del Pueblo, sobre supuestos cobros de peajes, chantajes y extorsión en el canódromo.

Sostienen que no se conoce si el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa comunicó la admisión de las supuestas quejas a los superiores inmediatos otorgándoles el plazo de ley para que tomen las medidas correctivas de lugar y que al no tenerse la información de los numerales 1 y 2 es lógico que el Defensor del Pueblo no tenía competencia para inspeccionar las instalaciones y facilidades del canódromo.

Alegatos de defensa Igualmente, solicitó se rechace la solicitud de imposición de sanción contra la coronela Santos Pérez.