Biden dice en la Cumbre de las Américas que la democracia es un ingrediente esencial para AL

El presidente Luis Abinader y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, conversaron brevemente anoche previo al acto inaugural de la Cumbre de Las Américas que sesiona en Los Ángeles, California.

Una nota servida por la Dirección de Prensa de la Presidencia indica que “ambos mandatarios tuvieron el saludo protocolar como parte de la ceremonia de inauguración del evento, en compañía de la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden”.

La inauguración de la Cumbre se efectuó a las 5:00 de la tarde, hora de Los Ángeles, 8:00 de la noche en República Dominicana.

Previamente el presidente Abinader estuvo visitando en la mañana la empresa norteamericana Starlink, dedicada al negocio de las telecomunicaciones y que tiene interés en invertir en el país.

Posteriormente el mandatario dominicano participó en un Panel sobre Gobernabilidad Democrática y el Estado de Derecho junto a los presidentes de Panamá y Costa Rica y luego en una actividad del Concejo Empresarial de Alto Nivel de la Alianza para el Desarrollo en Democracia.

Para hoy el presidente Abinader participará de la apertura de la Plenaria, sostendrá varios encuentros ya pautados, incluyendo uno con la vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris, junto con los demás jefes de Estado y de gobierno del Caribe.

La Cumbre de Las Américas

Un despacho de la agencia Prensa Asociada (AP) fechado en Los Ángeles explica que la Casa Blanca rechazó el miércoles que la ausencia de varios líderes en la Cumbre de las Américas implique un retroceso para la democracia, destacando en cambio los esfuerzos en seguridad alimentaria, clima y otras áreas que se discutirán en el foro hemisférico.

Los principales asesores del presidente Joe Biden argumentaron que ésta no era una causa perdida solo porque el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y otros líderes decidieron no acudir. López Obrador y otros aseguraron que no irán porque Estados Unidos no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua debido al rechazo a sus líderes autoritarios. De esos tres países sale un gran número de migrantes hacia Estados Unidos y países vecinos.

Un claro recordatorio de las inasistencias se produjo cuando el presidente y la primera dama Jill Biden se pararon en la alfombra roja en Los Ángeles para saludar a los líderes extranjeros que asistieron y pocos eran jefes de Estado. En lugar del presidente de Guatemala, Biden estrechó la mano del canciller. Después saludó al ministro de Asuntos Públicos de El Salvador, al canciller de Honduras, y al secretario de Relaciones Exteriores de México.

Entre los nuevos programas que se espera que Biden presente próximamente destaca una iniciativa de financiamiento de seguridad alimentaria de 300 millones de dólares, una nueva asociación climática del Caribe que ayudará a los países de esa zona a acceder a fuentes de energía bajas en carbono y un programa para capacitar a 500.000 trabajadores de la salud en las Américas durante los próximos cinco años.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que la Casa Blanca “invertirá dólares específicos para producir resultados tangibles”.

“Cuando sumas todo eso y observas el impacto práctico para la esfera pública que tendrán las medidas en la cumbre de parte de Estados Unidos, verás que son significativamente más impactantes en las vidas y medios de subsistencia de la gente de esta región que los tipos de proyectos extractivos en los que China ha invertido”, dijo Sullivan a los periodistas el miércoles a bordo del Air Force One.

La migración se ha convertido en el foco de atención de la Cumbre de las Américas, destacándose como un asunto primordial de política exterior.

El secretario de Estado, Antony Blinken calificó las diferencias en las perspectivas políticas como una “fortaleza” de la región. “Tenemos gobiernos democráticos de izquierda, de derecha y de centro. Pero a pesar de las diferencias políticas que existen, si los fundamentos están ahí, podremos trabajar juntos de manera muy, muy efectiva”, dijo Blinken.

Apertura

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó a los líderes de América Latina y el Caribe a unirse y demostrar que la democracia “es el ingrediente esencial para el futuro”, en el discurso inaugural de la Cumbre de las Américas en los Ángeles, empañada por un boicot de varios dirigentes.

Respeto

“Nuestra región es grande y diversa, No siempre estamos de acuerdo en todo pero en democracia abordamos nuestros desacuerdos con mutuo respeto y diálogo”, dijo el mandatario estadounisense.