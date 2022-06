Violento, frío y calculador: El perfil que construyeron los fiscales sobre Miguel Cruz

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Los fiscales que investigaron a Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota señalan que había mostrado conductas violentas momentos previos a que fuera a ultimar de varios disparos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera.

De acuerdo con el expediente de coerción depositado en corte, Fausto Miguel aprovechaba la relación de amistad que tenía con Jorge Mera para asistir de forma constante al Ministerio y allá se presentaba sin cita y de manera “prepotente e imponente” exigía ser atendido por el ministro.

“Situación esta que en ocasiones anteriores provocó que el Ministro le llamara la atención por el maltrato e irrespeto al personal del Ministerio; pero el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota se creía con el derecho de mandar en el Ministerio bajo el argumento de que había que resolverle y que no se le estaba dando la atención que el merecía. Es evidente que el imputado tiene una concepción de que el Estado es un botín al que se tiene el derecho de acceder por amistad o vinculación política, pero cuando el imputado vio frustrado la materialización de ese criterio comenzó una escalada de atropello y demandas absurdas e ilícitas al personal del Ministerio, que iban desde aprobación de licencias o permisos sin sustentos hasta cuestiones can básicas como no respetar la agenda de un funcionario que tiene altas responsabilidades institucionales”, señala de manera expresa el documento.

En ese mismo sentido señala que el imputado llegó pasadas las 10 de la mañana al antedespacho de la oficina del director del Ministerio de Medio Ambiente, el señor Juan Manuel Cuervo Desangles, lugar donde se encontraba Alfonso Mendoza. El relato indica que Fausto Miguel Cruz le dio en la frente de manera violenta, reclamándole Mendoza que porque lo golpeaba y que “ellos no tenían esa confianza”, contestándole el imputado “que hiciera lo que él quisiera”.

En ese contexto, Cuervo Desangles alertó sobre la actitud de Cruz de la Mota a Carmen Maribel Peralta Cuevas, coordinadora del despacho del ministro, quien de forma disimulada buscó al sargento mayor de la Policía Nicolás Montero, a quien el imputado también encaró en forma violenta.

Cruz de la Mota pasó enseguida al despacho de Jorge Mera, quien concluía una reunión con varios colaboradores e intentó cerrar la puerta.

En ese momento, el ministro le pidió esperar, se paró en la puerta de su despacho y manifestó al agente Nicolás Montero y a dos empleadas: “Miguel es mi amigo, Miguel es mi hermano, es mi hermano, ¿para qué seguridad?”.

A pocos minutos de cerrar la puerta, Fausto Miguel le propinó seis disparos incluyendo heridas a distancia y de contacto.

“Lo que evidencian que no se conformó con dispararle a distancia sino que luego le hace disparo de contacto al cuerpo mortalmente herido del Ministro Orlando Jorge Mera, en una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frio y calculador y le dispara varias veces por no otorgarle unos permisos que al imputado gestionaba, acción que es un evidente asesinato a un funcionario por ejercer su trabajo dentro del marco de la ley”, vuelve a señalar el expediente.

También se indica en el documento que este se quejaba de forma airada de que “no le resolvían nada” e incluso esta situación “provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del Ministerio Edilio Segundo Florián Santana”.