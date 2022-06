El asesino de Orlando Jorge Mera llegó a la iglesia, buscó al padre y confesó: “He venido a entregarme, maté a una persona…”

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Tras propinarle varios disparos al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y desatar pánico y horror entre los empleados que se encontraban cerca del despacho, Miguel Cruz, 56 años, quien era amigo de infancia del funcionario, salió corriendo y nervioso por los pasillos del edificio gubernamental y recorrió 2.8 kilómetros hacia la Parroquia Sumo y Eterno Sacerdote, del sector Renacimiento, en el Distrito Nacional.

Miguel Cruz se presentó sólo a la oficina parroquial. Cargaba el arma con la que disparó a Jorge Mera. Y un poco después del mediodía, estando en la recepción, pidió al único empleado que se encontraba en ese momento conversar con el cura. “Quiero ver al padre”, le dijo al feligrés agitado.

El padre José Arismendi de León Helena se encontraba dentro del templo sagrado y procedieron a buscarlo.

De acuerdo con el periodista Luisín Mejía, quien dio las declaraciones en nombre del padre Arismendi, que tuvo la intención de explicar por su vía lo que lo que aconteció dentro la Iglesia, Cruz le dijo: “Padre he venido a entregarme, maté a una persona…”, y en ese instante le entrega el arma.

El padre Arismendi no sabía que la víctima se trataba del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, del que ya los medios informativos iban contando la historia.

Luego de esa confesión, le externa el interés al padre Arismendi de tener la presencia de los medios de comunicación, para contar lo que había hecho y las motivaciones que habría tenido, a lo que el párroco le respondió: “Esto no es de prensa, es de las autoridades”, no obstante, insistía en que quería ver a los medios de comunicación por temor a que su vida corriera peligro, pero el padre le respondió que “estando en la Iglesia no lo iban a matar”.

De inmediato, el cura llamó a un feligrés que tenía conexiones en la Policía Nacional y sirvió de mediador.

Desde Medio Ambiente, la directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, había establecido contacto vía telefónica con Cruz, quien le dijo que se entregaría si el Ministerio Público le garantizaba la vida, según un comunicado de prensa emitido anoche por la Procuraduría.

Se trasladaron hasta el templo la procuradora adjunta Yeni Berenice, así como el mayor general Eduardo Alberto Then y el general Amauri Van Troi Tejada Cruz, directores de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Los alrededores del templo estaban custodiados por un fuerte contingente militar, encabezado por patrullas de la unidad táctica de la Policía (Swat), miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT).

Berenice Reynoso realizó un interrogatorio que se extendió por unas horas a Miguel Cruz en la misma iglesia.

La situación se tornó tensa cuando por la espera del supuesto abogado, Cruz no salía.

Investigaciones

Luego de hacer el levantamiento de las evidencias, el Ministerio Público y los investigadores trasladaron al imputado a la Dirección General de Persecución, en donde un equipo de fiscales trabaja, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, para la presentación de cargos preliminares.

El Ministerio Público maneja la teoría inicial de que se trató de un asesinato y ahonda en las investigaciones para determinar las circunstancias objetivas del mismo y para la presentación de cargos contra el imputado ante los tribunales.

Suceso

La mañana ayer, el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera, falleció en su despacho tras recibir varios impactos de bala.

Miguel Cruz es la persona identificada por las autoridades como la que acabó con la vida del funcionario.

Según testimonios, Cruz llegó al despacho de Jorge Mera como de costumbre y un poco alterado pidió conversar con él, a lo que este accedió y pidió que lo dejaran pasar al tratarse de “un buen amigo”.

Al cabo de unos minutos inició una acalorada discusión y luego se escucharon varios disparos provenientes del lugar donde ambos charlaban. Eran disparos de Cruz a Jorge Mera.

¿Quién es Miguel Cruz?

Cruz era amigo del ministro de más de 40 años, oriundo de la Vega y de acuerdo con informaciones a las que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, comerciante.

El padre del presunto tirador fue el mayor general piloto, Fausto Miguel Cruz Ramírez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana entre 1988 y 1990, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, de acuerdo con el portal de la Fuerza Aérea Dominicana.

Su padre fue puesto en retiro en 2003 mediante el decreto 239-03, emitido por el expresidente Hipólito Mejía.

Sobre Jorge Mera

Jorge Mera fue ministro de Medio Ambiente desde agosto 2020 hasta junio 2022 por mandato del presidente de La República Luis Abinader.

El funcionario, oriundo de Santiago de los Caballeros, fue hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco y de doña Asela Altagracia Mera Checo.

Fue un apicultor y socio en Jorge Mera & Villegas, con una una maestría en Administración de Negocios (2013) de la Universidad Domínico Americana (Unicda).

También fue coordinador de diversas Comisiones Permanentes del Senado de la República Dominicana, del 1998 al 2000. Además, presidió el Grupo de Negociación de Propiedad Intelectual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Familia Jorge Villegas perdona a Cruz

A través de un tuit, su hijo, el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas, publicó un comunicado oficial a nombre de la familia en el que expresan su dolor y conmoción por la muerte de su padre.

“Con profundo dolor, confirmamos que nuestro querido y abnegado Orlando Jorge Mera falleció este lunes, víctima de varios disparos perpetrados por un amigo de infancia a quien recibió en su despacho del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, expresó la familia en la publicación.

A la vez, manifestaron perdonar a quien cometió el hecho.

“Nuestra familia perdona al autor de los hechos. Uno de los legados más grandes de nuestro Orlando era no guardar rencor”, leía en el texto.

Tres días de duelo

El presidente Abinader declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Jorge Mera.

Mediante el decreto 298-22, el jefe de estado dispuso que los días 7, 8 y 9 de junio del presente año serán de duelo nacional.