Hombre que emboscaron en San Francisco de Macorís salió de la cárcel hace seis meses

Santo Domingo, RD

Wilman González, cuyo vehículo fue tiroteado la madrugada de este sábado en San Francisco de Macorís, en un hecho que dejó 7 heridos, informó que desconoce las razones que motivaron la agresión.

Confirmó que hace seis meses salió de la cárcel, pero que de sus manos no ha salido un solo disparo, por lo que asegura no entender las causas que motivaron el tiroteo al vehículo en que se trasladaba junto a su familia, resultando heridas su esposa, una hija y otras 5 personas, incluyendo varios niños.

Algunos de los heridos fueron identificados como Altagracia Elvira Grullón, Wilmari Gonzalez, de 16 años, Plinio Antonio Jiménez Martínez, Euri del Orbe Reyes, Nelson Ortiz, Mario Paredes y Roberto Sabatel.

Los que dispararon se trasladaban en dos vehículos, y de acuerdo a un video colgado en el portal digital Agencia 56, donde Wilman ofrece su versión del hecho, éste señala que no pudo identificar a los autores, y que no los conoce.

“Primeramente no me di cuenta quienes fueron, no voy a hablar mentira, fue un acto cobarde de unos delincuentes que aprovecharon que yo andaba con mi familia, niños menores de edad, tres o cuatro niños que andaban conmigo, y se quisieron hacer los héroes”, dijo el hombre.

El hecho, del que Wilman salió ileso, se produjo en la carretera San Francisco – Villa Tapia. Los heridos se encuentran fuera de peligro y solo permanece ingresado uno de los menores para practicarle una cirugía en un pie.

“Eso fue como a las dos de la mañana en una hacienda, saqué la familia a comer y a dar un paseo, eso fue todo. Está la esposa mía herida, la hija mía, pero leve, algunos de los niños tienen heridas leves en los pies”, dijo Wilman al portal. Explicó que algunos de los niños heridos eran vecinos suyos, a los que sacó a dar un paseo.

Calificó el hecho de cobarde, y dijo que tarde o temprano identificarán a los autores.

“Me gusta que las autoridades vean con sus hechos quién es el bueno y quién es el malo, yo salí hace seis meses de la prisión y no le he tirado un tiro a nadie en este pueblo, y no me he metido con nadie, ya me hicieron un atentado a mi familia, yo no pago con la misma moneda, yo no le tiro a un niño, yo no le tiro a una madre, yo nunca le voy a caer a tras ni siquiera a un hermano de los que participaron y voy a hacer ese acto cobarde’, señaló.

“Yo espero que ellos la próxima vez lo hagan mejor, porque tienen que saber que lo hicieron mal. Todo está bien en San Francisco, no tienen ni siquiera que identificarlo, porque tarde o tempano los vamos a identificar”, sostuvo.