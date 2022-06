También escasea el pollo en Santiago

Ricardo Santana

Santiago, RD

Los productores de pollos de la región del Cibao re­conocieron ayer que hay escasez y especulación con los precios de ese pro­ducto, pese a su decisión de aumentar la produc­ción.

El presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Pollos de Licey y Moca (Apreprodomi), Ambiórix Cabrera, reveló al Listín Diario que fruto de la gran demanda de la carne blan­ca aumentaron la produc­ción y que aún así la esca­sez persiste.

Cabrera añadió que an­teriormente se producían entre 15 y 16 millones de unidades de pollos y que eran más que suficientes para abastecer el mercado nacional, pero que con la creciente demanda, deci­dieron elevarla a 18.5 mi­llones y que aún así hay problemas de abasto.

El avicultor refirió que al ver que no daban abas­to, comenzaron a impor­tar huevos fértiles, pero que ahora no lo están ha­ciendo porque no apare­cen en el mercado inter­nacional fruto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese contexto, signi­ficó que la situación tien­de a agravarse en la me­dida que se acercan los días y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se agrava.“Estamos trabajan­do duro para que no haya problemas con la distribu­ción de pollos, pero cree­mos que el Gobierno debe buscar alternativas para su­perar la situación”, enfatizó.

Subsidios al maíz

Según Cabrera, el Gobierno está aplicando un subsidio al maíz, pero que eso solo beneficia a los grandes im­portadores de ese producto y de soya.

Subrayó que lo que se imponía era consultar a los productores de pollos, ana­lizar con ellos los costos de producción y otros ingre­dientes y entonces, buscar medidas para que ese pro­ducto cárnico llegue a la po­blación a precios razonables y se evite la especulación.

Indicó que los producto­res están vendiendo el pollo a 46 pesos en granja y que aún así no es rentable.

El presidente de Aprepro­modi insistió que hay espe­culación porque hay per­sonas que venden la libra de pollos al precio que “les venga en ganas”, por lo que plantea al Gobierno que es­tablezca controles de pre­cios.

Expresó que impor­tar pollos resulta más caro que producirlo en el país.“El mundo entero tiene pro­blemas con la producción, aquí en República Domini­cana hay una gran deman­da a pesar de que aumen­tamos la producción, hay escasez”, se quejó.

Cabrera sostuvo que la gen­te consumía cerdos, pero que no hay y la de res está muy ca­ra, por eso prefieren comprar pollos y dijo que no ve razones para que comerciantes vendan la libra entre 85 y 100 pesos