Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con los recientes avances que ha logrado el ante­proyecto de ley que bus­ca fraccionar la provincia de Santo Domingo en dos delimitaciones, se han re­frescado las posturas a fa­vor y en contra de la pie­za legislativa que propone el diputado de esa provin­cia por el Partido Revolu­cionario Moderno (PRM), César Santiago Rutinel Domínguez (Tonty).

Aunque la comisión permanente de asuntos municipales, que enca­beza el diputado Plutar­co Pérez, indicó que han realizado varias vistas pú­blicas en Santo Domingo Este, Norte y Oeste, mu­nícipes de este último se mostraron desconocedo­res del anteproyecto que, de seguir progresando, convertiría su lugar de na­cimiento en el municipio cabecera de la provincia 33 del país.

Sergio Valera, encarga­do de comunicación local del Ayuntamiento de San­to Domingo Oeste (AS­DO) y uno de los repre­sentantes del cabildo en las discusiones sobre la inicia­tiva legislativa, manifestó a Listín Diario que la creación de la nueva provincia Ma­tías Ramón Mella, genera­rá el desarrollo de la muni­cipalidad.

Asimismo, Valera des­tacó que “Santo Domingo Oeste tiene todos los re­quisitos necesarios para cumplir con lo que es una provincia desde el punto de vista económico, social, poblacional”.

“Hay que sensibilizar en que se vea la conveniencia de la creación de la provin­cia”, agregó.

Testimonio de munícipes

Contrario al parecer del ser­vidor público, los residen­tes de varios de los sectores que conforman la delimita­ción geográfica, coincidie­ron que “para que más” o “no hay necesidad” para la nueva conformación.

Inocencio de los Santos, por ejemplo, indicó que no está de acuerdo debido a la débil efectividad de las ges­tiones actuales frente a las alcaldías.

“Si en esta (Santo Do­mingo) no están haciendo muchas cosas, ¿quién va a pensar en una nueva? En las que hay, no hay traba­jo, no hay nada, ahora ¿qué será si hacen una nueva?” argumentó el padre de fa­milia que ya tiene 20 años residiendo en Herrera.

De su lado, Odalis Aybar, comerciante en un peque­ño negocio en Las Caobas, dijo que “eso hay que dejar­lo así” porque provocaría confusión.

“Eso es lo mismo que es­te colmado, si yo le cambio el nombre y lo vuelvo alma­cén, la gente le va a dejar el mismo nombre del colma­do”, explicó Aybar.

Sobre el anteproyecto

Según el proyecto de ley, la provincia Matías Ra­món Mella estará integra­da por los municipios San­to Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Los Alca­rrizos y Pedro Brand. La nueva delimitación tendría como límites al norte con Monte Plata, al sur con el Río Isabela, al este con el Distrito Nacional y al oeste con San Cristóbal y tendría como municipio cabecera a Santo Domingo Oeste.

Mientras que los límites de la provincia Santo Do­mingo serán al norte, pro­vincia Monte Plata; al sur, el mar Caribe; al este, pro­vincia San Pedro de Maco­rís, y al oeste, el río Ozama.

En sus considerandos, la iniciativa de ley estable­ce que la composición so­cioeconómica actual de la provincia de Santo Domin­go está diferenciada en re­giones distanciadas una de la otra, promoviendo la in­comunicación y la imposi­bilidad de integrarse ade­cuadamente para lograr una identidad propia que le permita diseñar un plan es­tratégico de desarrollo.

Los diputados que com­ponen la comisión perma­nente de asuntos munici­pales rindieron un informe favorable hacia la creación de la nueva provincia.

El diputado Plutarco Pé­rez, que encabeza esa co­misión, manifestó que tras realizarse las vistas públi­cas, donde se escucharon diversas posiciones y ade­más se solicitaron opinio­nes de los diferentes parti­dos políticos, decidió rendir al pleno de la Cámara de Diputados un “informe fa­vorable” con modifica­ciones, y solicitarle dar el voto positivo para su apro­bación.

Sobre la mesa

El proyecto de ley que crea la nueva provin­cia fue dejado sobre la mesa por la Cámara de Dipuados, para ser co­nocido en su sesión del próximo martes.

Nuevas autoridades

Las autoridades legis­lativas y municipales de la provincia Santo Do­mingo conservarán su estatus de elección del 2020, mientras las au­toridades nuevas se es­cogerán a partir de las elecciones del 2024.

33 senadores

El país cuenta en la ac­tualidad con 31 pro­vincias, además del Distrito Nacional. De aprobarse la nueva ini­ciativa, se elegirá otro senador, aumentando a 33 en el Congreso; tam­bién se designaría otro gobernador civil.

Separación del DN

La provincia Santo Do­mingo fue fundada el 16 de octubre del 2001, al ser separada del Dis­trito Nacional, con su capital Santo Domin­go Este.