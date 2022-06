Polleras solo abren tres días a la semana

LOURDES APONTE / BENNY RODRÍGUEZ

Santo Domingo, RD

En los mercados y diferentes establecimientos comerciales del país la gente se queja por el alza y escasez de productos que forman parte de la canasta básica de los hogares, como es el caso del pollo y de otros alimentos.

La carne de pollo es uno de los artículos que más alarma ha levantado entre las amas de casa y quienes se dedican a su venta y distribución, pues su precio se ubica en un rango de RD$75 a RD$85. Además, en los puestos de venta existen “problemas” para encontrar el artículo, lo que ha llevado a los vendedores a modificar el precio para poder obtener ganancias y así mantener sus negocios a flote.

“Yo tengo el pollo a 80 pesos la libra, la gente casi no está comprando como antes y a mí me sale a 70 pesos, ha subido mucho, yo pago 25 pesos por encima de lo que pagaba antes”, detalló Roberto García, quien se desempeña como pollero.

Mientras periodistas del Listín Diario conversaban con este vendedor de pollos, el grito de las amas de casa no se hizo esperar y explicaron que una carne tan básica como la avícola se ha convertido desde hace un tiempo en un “lujo de gente adinerada”.

“Todo está caro y eso es bíblico, pero se están olvidando de nosotros los pobres que vivimos del día a día, y cómo yo le doy de comer a mí familia algo decente si no lo puedo comprar, siento que vivo en el 2004 de nuevo”, declaró en medio de la fila Reyna Rodríguez.

De los lugares recorridos donde se obtuvo el menor precio fue en un establecimiento del barrio María Auxiliadora, donde la libra de pollo se vende a RD$75 la libra. El dueño de este comercio externó que ha pasado de abrir su negocio todos los días a solo hacerlo dos o tres veces a la semana, ya que la distribuidora que le suple presenta “dificultades” para el despacho del comestible.

En la misma línea, Lidio y Benjamín, quienes laboran codo a codo expresaron que tienen la libra de pollo a RD$85, pero la compran RD$71. “Uno no le puede llevar ventaja a eso y cómo, si la gente está al grito”, argumentaron ambos expendedores al explicar que producto del alza se ha reducido considerablemente la clientela. La carne de pollo es la más consumida por las familias dominicanas, por su precio y por su facilidad para cocinar. Otras carnes que se consumen son la de cerdo que en mercados se encuentra a RD$125 por libra y la de res a RD$145.

“Por las nubes”

Las madres, cabezas de familia, también mostraron su descontento por el precio actual de los vegetales, granos y frutas de consumo diario.

Los plátanos verdes tienen precios que rondan entre RD$18 y RD$25, mientras que los mercaderes dicen comprarlo a RD$15 la unidad (200 por RD$3,000). En igual sintonía se expresaron los vendedores de papa, aunque no quisieron revelar el precio al que están comprando.

“Algunos víveres se está haciendo difícil”, manifestaron los comerciantes apuntando sus dificultades para conseguir ñame, plátanos maduros, yautía y otros rubros que buscan las amas de casa, y refirieron que por esta escasez muchos productos pueden costar hasta el doble de su precio regular.

En el caso de los guineos verdes, el equipo del Listín Diario notó que ya no se venden por unidad, pues los comerciantes prefieren comercializarlo por “mano”, lo que dificulta la compra a quienes lo buscan en poca cantidad.

“A veces uno no sabe si eso tiene que ver con la temporada, porque hay que recordar que eso se siembra no se fabrica pero por ejemplo el plátano aquí se da el año entero y ahora mismo no está siendo fácil de conseguir y debería ser lo contrario”, especificó Miguel Eusebio.

Durante el recorrido realizado por periodistas del Listín Diario, se pudo verificar que el ñame mina, que por quintales sale a un coste de 5,000 pesos, se vende al consumidor la libra a RD$55.00, el redondo a RD$40 y la yautía blanca a RD$35.00.

El precio de la libra de habichuelas rojas oscila entre RD$65 a RD$70, las habichuelas negras a RD$50, los gandules a RD$100 desgranados y sin desgranar a RD$40.

El arroz a granel se vende entre RD$25 y RD$34 por libra, dependiendo de la marca y el grado de calidad del grano.

El galón mediano de aceite de soya, que es el más consumido por la población tiene un costo variado que se ubica alrededor de los RD$700, mientras que el 54 onzas está a RD$350.

EN EL SUR

Se siente escasez.

La comercialización de la carne de pollo en las provincias del suroeste del país (Pedernales, Barahona, Bahoruco e Independencia) enfrenta serias dificultades pues según compradores de esta ave, el producto se vende a un precio elevado y escasea.

El precio de la libra de de pollo en esa región oscila entre los RD$80 y los RD$ 110, mientras que en algunas localidades no hay suficiente abastecimiento del producto, considerado uno de los de mayor consumo de las familias.

Habitantes de las provincias y municipios que conforman la región, se quejaron del valor en que se cotiza esta carne, alegando que “está muy cara”.