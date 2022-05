Camacho sobre Danilo Medina: “No doy detalles sobre investigaciones abiertas”

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El magistrado Wilson Camacho, representante de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), manifestó este lunes que no puede ofrecer declaraciones sobre procesos investigativos en curso, refiriéndose a una posible investigación al expresidente de la República, Danilo Medina.

Aunque no mencionó directamente el nombre del exmandatario, se limitó a responder que “no daría detalles sobre investigaciones abiertas”, al ser abordado a su salida del Palacio de Justicia por los medios de comunicación sobre lo que dijo Mirna Ortiz, la fiscal coordinadora del órgano persecutor, acerca de que no descartan iniciar un escudriñamiento judicial contra el líder político.

Asimismo, instó a la población a esperar el desenlace de cada uno de los casos de corrupción depositados ante los tribunales, sin ofrecer más declaraciones sobre el tema.

“Nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados”, dijo el magistrado. “Esperen los resultados de nuestras investigaciones”, reiteró Camacho.

Las declaraciones de Mirna Ortiz fueron ofrecidas mientras participaba en una entrevista en el programa “El Despertador”, que se transmite diariamente por Color Visión, canal 9.

En el espacio televisivo, la fiscal respondió a la pregunta de un ciudadano sobre la inclusión de Danilo Medina en el expediente acusatorio del caso Antipulpo,

“Danilo Medina no ha sido interrogado, estamos investigando (..), la investigación hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, ha sido mencionado en estos procesos porque todos ocurrieron bajo su gestión y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones”, sostuvo Ortiz.