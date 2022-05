Gobierno en las provincias, un “viaje” de promesas

Javier Flores

Santo Domingo, RD

La pasada semana y por instrucciones del presidente Luis Abinader, el Poder Ejecutivo envió a la gran mayoría de sus funcionarios a las calles bajo la premisa del llamado “Gobierno en las provincias”, con la intención de “escuchar” las necesidades de todos los sectores de la población dominicana justo en medio en que la ola de apagones y atracos ocupaban las principales páginas de los distintos medios de comunicación.

Los mensajes reeleccionistas no faltaron en el desarrollo de esos actos; varios medios de comunicación reportaron que las pancartas con las consignas “cuatro años más”, no faltaron; eso a pesar de que en una entrevista a inicios de mes, Abinader manifestó que aún no ha decidido si se va repostular para optar por un segundo periodo consecutivo como jefe de Estado.

Se recuerda que a mediados del mes de septiembre, Abinader dijo en una entrevista radial que hablaría sobre eso en “18 meses”. Tampoco estuvieron ausentes aquellos mensajes con “ataques” hacia las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus 16 años consecutivos a la cabeza del Poder Ejecutivo.

Uno de ellos sucedió en la provincia Hermanas Mirabal, donde estaba el director del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Rafael Santos Badía, y que a su vez fue reseñado en la nota de prensa oficial. “Es importantísimo interrelacionarse con las diferentes organizaciones, porque estuvimos 20 años huérfanos, las autoridades pasadas nunca se acordaron de nosotros”, precisó Santos Badía.

De acuerdo con la nota oficial enviada por Infotep, Santos Badía dijo que la iniciativa gubernamental demuestra una vez más el interés del mandatario en conocer de primera mano las inquietudes y necesidades del pueblo.

Por igual, en la circunscripción 03 del Distrito Nacional, donde el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, tras escuchar las necesidades de 19 dirigentes comunitarios, se comprometió a volver a reunirse en ese lugar dentro de 45 días para dar respuestas a esas demandas y además aprovechó la ocasión para criticar los gobiernos del PLD).

“Que no vengan los 20 años del pasado a vender sueño a esos barrios”, proclamó el funcionario.

Mientras en Monte Plata, a cargo de Josefa Castillo, el comunitario Eduardo Gómez denunció problemas que afectan a varios municipios, ante el notable rechazo de Castillo, quien defendio la actual gestión.

“Es verdad, a Monte Plata la hicieron pobre los ladrones del pasado. Pero seguimos con problemas”, dijo Gómez durante la actividad.

A esto, la funcionaria se limitó a decir “que hombre que habla bueno ese”.

SEPA MÁS

Atropellos

Varios medios de comunicación se quejaron porque pasaron situaciones en donde quienes tuvieron uso de la palabra en esos eventos fueron coartados por los coordinadores de la actividad.

Una de ellas fue la ocurrida en Dajabon, donde estuvo el director de Migración, Enrique García. Allí al exalcalde de Loma de Cabrera, Guarionex Genao se le impidió la palabra cuando comenzó a quejarse por el abandono del municipio. El maestro de ceremonias le quitó el micrófono, alegando: “esos temas no se tratan aquí”.