Delincuencia quita el sueño y la paz a familias de Invivienda, en SDE

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Los asaltos y los cúmulos de basura en las calles del sector de Invivienda, en el municipio Santo Domingo Este, son dos temas de preocupación entre sus residentes.

De acuerdo a varios testimonios de los moradores de la zona, en el parque principal ubicado entre las calles presidente Antonio Guzmán Fernández y la avenida profesor Simón Orozco, los asaltos son frecuentes por la carencia de patrullaje policial.

“De noche en el parque no se ve un policía y los delincuentes se aprovechan. Ahora hay muchos atracadores, no sé qué es lo que está pasando”, dijo un señor identificado como José Ramón, al conversar con periodistas de LISTIN DIARIO sobre las inquietudes que afectan a los pobladores del barrio y cuestionándose a la vez por el incremento de los actos.

Además, Ramón citó que también en el sector denominado Villa Liberación del mismo municipio, “no se puede andar”, por las altas probabilidades de que desaprensivos entre edades de 18 a 20 años te asalten transitando por las calles o inmediaciones de dicho entorno, resaltando que “ningún otro barrio le gana en delincuencia” por lo vulnerable que es.

Otra ciudadana identificada como Cleisy Batista, expresó que la inseguridad en Invivienda “está realmente fuerte”.

“Por aquí (sector Invivienda) los atracos se ven incluso en las áreas de adentro de los parqueos de los edificios y es probable que hasta se asomen a las escaleras”, detalló Batista afirmando que la presencia de agentes policiales es “muy lenta y escasa” a pesar de que existen dos destacamentos próximos al sector.

Detalló que los asaltos más frecuentes se ven a tempranas horas de la mañana y en la tarde cuando los moradores pretenden llegar a su casa luego de trabajar.

“El que viene después de las 4:00 o 6:00 de la tarde es un atracado seguro”, dijo la joven especificando que en la calle Sobeida Estrella es uno de los escenarios más frecuente por la soledad que impera en la misma.

Además, citó que en los alrededores del liceo de secundaria Lilia Portalatín Sosa y el campo de béisbol que está cercano al centro educativo de la calle Antonio Guzmán, también son zonas apaches.

Batista precisó que la mayoría de los desaprensivos se desplazan por lo regular en motocicletas, sin embargo, otros utilizan carros y simulan estacionarse, proceden a cometer el hecho y posteriormente huyen.

De acuerdo a los testimonios de los pobladores, la delincuencia no cesa. Por su lado, Juan Carlos, resaltó que los atracos son “24 horas al día los siete días de la semana” aunque en la mañana merman “un poco” incrementándose en la noche.

“En el día es más tranquilo pero después de la 6:00 de la tarde hay que evitar salir a la calle”, indicó Carlos mientras atendía su ventorrillo de víveres.

SEPA MÁS

Problema de basura.

La recogida de basura es otra deficiencia que afecta a los moradores del sector. Alegan que el mecanismo que tiene el ayuntamiento en la demarcación no da basto para la cantidad de basura que se produce. “El camión de la basura pasa casi diario, pero entiendo que como Invivienda es bastante poblado, no es suficiente porque no entran hasta los parqueos, y solo pasan por afuera. No les da tiempo a los del fondo sacar su basura”, dijo Cleisy Batista. Mientras Juan Carlos expresó que “unos camioncitos pequeños” que asignaron pasan muy rápido y la mayoría de veces no se estacionan, lo que dificulta sacar toda la basura acumulada en casas.