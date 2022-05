Indignación, desilusión y decepción; los ánimos de la familia de David de los Santos tras medida de coerción

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Pasadas las nueve de la noche del viernes, el juez Pablo Imbert, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva para cinco de los siete implicados en la muerte del joven David de los Santos, a causa de una golpiza, luego de estar detenido en un destacamento del Ensanche Naco.

Sin embargo, minutos después los familiares del joven David se estacionaron en la explanada del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a expresar su desencanto por la decisión tomada por el juez que llevó la audiencia de solicitud de medida de coerción.

“La muerte de mi hijo no se va a quedar impune como se han quedado todas las muertes; la muerte de mi hijo tiene que pagarse; que caiga quien tenga que caer, aquí se tiene que acabar su maldita delincuencia….no me diga que me este tranquila, que no me voy a estar tranquila hasta que la muerte de mi hijo se resuelva, no fue a un perro que mataron”, era lo que exclamaba Damiana Correa, la madre de David.

Junto a la señora se encontraban las hermanas de David quienes con lágrimas marcándoles el rostro y vociferando, manifestaron que están seguras que los policías mataron a sus parientes y con la medida se les está premiando.

El capitán David Alberto Rodríguez Rodríguez y el cabo Alfonso Decena Hernández, cumplirán un año de prisión preventiva en Operaciones Especiales. Mientras que los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, cumplirán un año de prisión preventiva en Najayo, hombres.

El segundo teniente Germán García de la Cruz y el raso San Manuel González García o Sari Manuel González García, cumplirán un año de arresto domiciliario.

La defensa de los Santos aseguró que la medida es injusta y que “enviar a dos policías, incluyendo un capitán a operaciones especiales, es como darle un resort”.

“Mandar a un capitán allá, que tienen el mismo rango casi todo el mundo y allí respetan los rangos; entendemos que incluso desde allí pueden ellos desbaratar pruebas”, añadió el abogado de la familia de los Santos.

Las implicaciones

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, David, tras ser esposado con las manos detrás de su espalda, fue llevado a la referida celda donde, tras la retirada de los agentes, comenzó a emitir “algunas palabras con voz altisonante”.

Esta situación, según el mencionado documento, molestó a Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña, quienes procedieron a golpear al fallecido en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Sin embargo, los fiscales indicaron que esta golpiza fue interrumpida por los oficiales presentes en el destacamento, quienes rociaron gas pimienta dentro de la celda y procedieron a retirarse del lugar.

Pero esta acción provocó la ira de Mateo Victoriano, Pérez Ramos y Martínez Peña, quienes comenzaron otra paliza en contra del joven, que no podía defenderse porque estaba esposado, en esta ocasión incluyendo patadas y golpes con tenis que dejaron inconsciente a David.

Rodríguez Rodríguez y González García fueron quienes recibieron a De los Santos en el destacamento, y los que también esposaron al joven, y lo llevaron a la celda bajo estas condiciones, indicó los Ministerio Público.

Sin embargo, los fiscales indicaron que estos cuatro imputados “participaron de manera activa para aportar las condiciones” en las que ocurrieron ambas golpizas, por los que los señalan como coautores del hecho.

Asimismo, el documento estipula que es a la mañana siguiente del incidente cuando los oficiales señalados entran a la celda, encontrando a David inconsciente, por lo que contactaron al Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, que trasladó al joven al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello.

Igualmente, el Ministerio Público destacó que los agentes mintieron a los familiares y allegados de De los Santos que se presentaron al destacamento en búsqueda de la víctima, al asegurarles que este había sido trasladado a un centro de salud por un golpe que se dio él mismo con un escritorio y porque le subió la presión arterial.

Faltan más personas

Uno de los abogados defensores de un acusado y parte de los familiares de la víctima, manifestaron que a su entender hay más personas involucradas en el caso y están siendo encubiertas.

El primero en hacerse eco de esa situación fue el abogado Rafael Percival Peña, defensor del capitán de la Policía Nacional, Domingo Alberto Rodríguez, quien es el encargado de la cárcel del destacamento.

"Los verdaderos culpables, yo no lo puedo decir porque estamos en medida de coercion, pero se lo voy a decir a ustedes (los medios de comunicación), no están este expediente; eso es lo que yo he podido notar, los verdaderos coactores de la muerte bil y brutal no están aquí", expresó Percival Peña, quien agregó que a su entender todas las teorías presentadas, tanto por el Ministerio Público como la Policía Nacional "se caen".

Sobre las implicaciones de su cliente, el jurista manifestó que el capitán de la Policía Nacional entregó la cárcel a las 10:00 de la noche y el acontecimiento sucedió en la madrugada.

Mientras que Elvis Peguero, identificado como cuñado y "alguien que vio nacer" a David, manifestó que los familiares del joven de 24 años también entienden que se están "encubriendo personas" en el proceso judicial.

"Hay un cabo Ortíz, que le dice a él a mí me gustan así grandes y de la cintura pa abajo yo soy completo; dónde está ese cabo Ortiz, dónde está Alexis Montero, esa gente no aparecen, es decir que se están encubriendo; nosotros queremos justicia pero también sabemos que hay mucha gente involucrada que no está aquí", agregó Peguero.