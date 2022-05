Chofer viene de Valverde tras su patana retenida

Lourdes Aponte

Santo Domingo

“Yo soy patanista. A mí se me perdió la placa y an­do con mi papel de la Poli­cía, pues por Las Américas (autopista) me retuvieron y me mandaron la patana para acá (Canódromo) y no me explican qué debo hacer, yo no soy de la Ca­pital y ando con todo al día, desde Valverde hasta aquí no ha sido nada fá­cil”, explicó Juan Manuel Martínez, quien ayer ha­cía nuevas diligencias para que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Di­gesett) le devuelva su ve­hículo.

Situaciones como esta se presentan a diario a la hora de los ciudadanos re­tirar sus vehículos de mo­tor tras ser retenidos, aun­que otros los han retirado con mayor facilidad.

Martínez agregó que es “muy poca” la informa­ción que ofrecen las auto­ridades que ejercen su la­bor en el lugar para que a quienes les faltan los pa­peles de rigor se les de­vuelvan sus pertenencias.

Ramiro Quezada expre­só que, tras dos años de espera y muchos viajes al Canódromo, ayer le entre­garon su motocicleta.

“Yo estuve dos años de­trás de mi motor, hasta di­nero me pedían para en­tregarme lo que era mío y hasta ahora, entre viaje y viaje, lo pude lograr”, re­lató Quezada.

Buenas condiciones

Al ser cuestionado sobre en qué estado recibió su motocicleta, Quezada de­claró que, con excepción del deterioro en la pintu­ra, todo se encuentra en orden.

En cuanto a la concu­rrencia a retirar vehícu­los, no son tan largas las filas que bordeaban el sitio para que se le cer­tifique la veracidad de la documentación que portan y que todo con­lleve la organización le­gal establecida por la Digesett, entidad encar­gada.