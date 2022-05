Delincuencia en Santiago azota más a mujeres

Ricardo Santana

Santiago, RD

Despojos de celulares, carteras y otras pertenen­cias siguen en aumen­to en Santiago, siendo el segmento más afectado las mujeres y escolares, muchos de los cuales ex­hiben en las calles lujosos teléfonos móviles.

La mayoría de los acto­res de estos hechos de­lictivos son jóvenes con edades entre los 16 a 22 años que se desplazan en motocicletas por diferen­tes lugares de la ciudad.

Otros, sin embargo, se dedican a despojar celu­lares, principalmente a damas a pie, tomando en cuenta que tienen mucha habilidad para correr y escapar de personas que los persiguen en callejo­nes, matorrales, cañadas y otros lugares de barrios y urbanizaciones.

Algunos de los afecta­dos deciden querellarse en la Policía, pero otros no lo hacen, alegando que no van a perder su tiempo, porque poniendo o no las denuncias, la en­tidad del orden casi nun­ca da con los responsa­bles de esos delitos.

La Dirección Cibao Cen­tral de la Policía Nacional ha intervenido varios sec­tores de Santiago, a fin de controlar la violencia y actos delictivos que en menos de una semana dejaron nueve muertes en esta ciudad.

El informe policial indi­ca que en esas operacio­nes se han retenido mo­tocicletas y que han sido detenidas personas sos­pechosas de cometer ac­tos delincuenciales.

Oficiales investigadores de la Policía refirieron que muchas personas como mu­jeres incentivan a esos mo­zalbetes a despojarlas de carteras y celulares, porque los exhiben en lugares soli­tarios.

También varios estudian­tes han sido víctimas de despojo de celulares en di­ferentes calles de esta ciu­dad.

En la calle R. César Tolen­tino, frente a la escuela su­perior de maestros Emilio Prud Home, de Santiago, un lugar de poca circulación de vehículos, varias perso­nas han sido víctimas de ac­tos de ratería cometidos por jóvenes que se dedican a esa práctica.

La Policía comunicó que mantiene un amplio patru­llaje en lugares neurálgicos de la ciudad para prevenir actos delincuenciales y que ha apresado a sospechosos de cometer delitos calleje­ros y prófugos.

La periodista Daniela Gil, ex editora del Norte del Lis­tín Diario, denunció que dos individuos que se des­plazaban en una motocicle­ta la despojaron de su celu­lar en la calle Sabana Larga, esquina 27 de Febrero de esta ciudad.

ROBOS

Inseguridad ciudadana

Celular.

La profesora Rossi Mar­tínez dijo que mientras se ejercitaba por el área del Monumento, en la avenida de Las Carreras de Santiago, dos jóvenes con edades entre los 18 a 20 años, le arrebata­ron su celular.