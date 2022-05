Pepca investiga a Danilo Medina y dice no han encontrado “elementos suficientes” para acusarlo

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó que investigan al expresidente de la República, Danilo Medina.

“Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condicionante de la ley”, dijo Ortiz al ser entrevistada en el programa El Despertador, del Grupo SIN, que se transmite cada mañana por Color Visión, desde las 8:00 de la mañana.

Dijo que a pesar de existir una investigación y ha sido señalado en los casos Antipulpo, Coral-Coral 5G, no han encontrado “elementos suficientes” que les permita imputar por algún acto de corrupción al expresidete Danilo Medina.

Explicó que la pesquisa contra un expresidente tiene ribetes y una carga probatoria distinta a las de la corrupción administrativa en general.

Sin embargo Mirna Ortiz no descartó que en algún momento el Ministerio Público pueda presentar acusación contra el exmandatario.

“No se han hecho imputaciones especificas a su persona, porque esa es una investigación en curso”, puntualizó.

Sus declaraciones:

"Todo está bajo investigación. No ha sido interrogado, estamos investigando, la investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta.

Ha sido mencionado en los procesos porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones sin embargo no se han hecho imputaciones especificas a su persona porque esa es una investigación en curso.

Si encontráramos elementos que arrojaran que el expresidente, el pasado o el antes pasado cometió actos de corrupción tenga toda la seguridad de que será puesto ante los tribunales como todos los de los casos que hemos puestos

Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condicionante de la ley. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal entonces una imputación a un expresidente debe ser lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encausarla ante los tribunales".

¿Y no la tienen ahora?, le preguntó la periodista.

"Está en investigación", dijo.

Contexto

Cuatro hermanos del expresidente Danilo Medina han sido investigados por corrupción administrativa.

Juan Alexis Medina Sánchez, principal involucrado en el caso Antipulpo, primer gran caso de la gestión de Miriam Germán. Magaly Medina Sánchez, también acusada en este caso y quien de acuerdo a un informe presentado por la Cámara de Cuentas sobre el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), indicó que se desempeñó como vicepresidenta de esa entidad sin evidencias de que existiera un decreto de su designación.

Según la Pepca, Magaly Medina aprovechó su cargo para favorecer a las empresas de su hermano Alexis y utilizaba recursos del Fonper para fines políticos, en especial en la provincia de Santiago y el dinero era supuestamente distribuido entre los legisladores, alcaldes, dirigentes políticos, periodistas y militantes del partido.

También por este caso estaba siendo investigada Lucia Medina Sánchez, quien recibió de acuerdo a un informe de la Cámara de Cuentas, el Fonper transfirió en tres años el monto de RD$78,101,000 a la fundación de esta.

La documentación señala que el Fonper construyó 390 viviendas en el año 2018, las cuales habrían sido entregadas posteriormente por Lucía Medina en proselitismo político, cuando aspiraba a ser candidata a senadora por el Partido de la Liberación Dominicana.

Otra hermana del exmandatario que se dijo era investigada fue Aracelis Medina Sánchez, quien se desempeñó como vicepresidenta del Banco de Reservas.

Ademas de hermanos, la Pepca realiza investigaciones contra allegados del exmandatario incluyendo dos jefes de seguridad, un cuñado y dos hermanos de su esposa Cándida Montilla.

“Una imputación a un expresidente debe ser una imputación lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encausarla ante los tribunales”, dijo Mirna Ortiz.

Casos de corrupción

La coordinadora de Litigación de Pepca dijo que durante este tiempo de gestión de la Procuradora Miriam Germán Brito han recibido unos 700 casos de corrupción al tiempo de aclarar que no todos tienen asidero o elementos que generen un proceso judicial.

Dijo que las denuncias involucran a la pasada y la actual gestión del presidente Luis Abinader, poniendo como ejemplo denuncias de corrupción en Agricultura, Educación e Inabie.

Mirna Ortiz expresó que algunos de los casos que involucran exfuncionarios de este gobierno siguen en investigación y no se han procesado por un asunto de prioridad.

“El proceso penal lamentablemente te traza pautas, te traza tiempo, entonces el mismo grupo de fiscales somos los que investigamos y le damos el frente a los procesos que están en marcha, entonces la prioridad te marca el ritmo, porque cuando tienes un caso que al solicitar medida de coerción está por vencerse y si no presentas acusación, se te extingue la acción penal, frente a un proceso que al no haberse fijado medida de coerción alguna tienes más holgura de los plazos, pues evidentemente la urgencia va a primar sobre aquel caso que puede tener una consecuencia irreversible”, dijo.