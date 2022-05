Enfoque: El combustible del apagón es el más caro del mundo

Ángel Lockward

Los apagones, por largas horas están azot ando a l a s empresas y hogares como hace tiempo no se veía y, por demás, en medio de una ola de calor, a esto el Ministro de Energía y Minas, torpemente, responde que eso es culpa de la imprevisión del PLD cuando ya teníamos –por la entrada de Punta Catalina– dos años sin apagones.

El Gobierno ha anunciado que en este período se han licitado 2,000 megas –incluyendo 800 megas en Manzanillo– en un país que ya tiene 5,000 megas instalados y cuyo demanda apenas pasa de los 3,000: Seguramente estamos contratando energía, que sin usarla, como reserva fría, vamos a tener que pagar como ha sucedido con Cogentrix, una planta que por ineficiente cuyo costo fue de USD$50 millones y por la que, sin encenderla, hemos pagado USD$60 millones anuales los últimos 16 años.

Hasta el más lego entiende que la energía entra al sistema de distribución por mérito en orden de costo de su combustible; así, la energía solar, eólica e hidráulica, que no una gracia de la naturaleza, pues no tienen costo de materia prima, entran primero y, en ese orden, en función del costo del combustible, entran el gas, el carbón y el fuel oil.

Punta Catalina que produce el 30% del total de la demanda y es propiedad de las distribuidoras cuyo capital es del Estado, entraba inmediatamente después; es decir, primero que las otras de combustible fósil: por arte de magia, el Superintendente de Electricidad, quien no parece representar los interés del Estado, mediante la Resolución 050-2022 del 7 de abril pasado, concedió a Cogentrix, que ha estado cobrando sin aportar un mega y, a otras de SPM que se convirtieron a gas, la condición de combustible costo cero… desplazando a Punta Catalina al lugar 14; esta mágica resolución es en resumen una importante transferencia de dinero público al bolsillo privado.

Cada licitación que se anuncia genera un escándalo que no se investiga; Está el tema del carbón que debió comprarse a USD$ 70 la tonelada y por imprevisión, agotado, originó el paro de la planta; requirió El combustible del apagón es el más caro del mundo la intervención del presidente Abinader ante el presidente Duque –a los fines de que, finalmente llegara el buque Algoma Value: una imprevisión costosísima de unos USD$500 millones al año.

Hace poco Marranzini informó de la licitación de 900,000 toneladas a USD$169.00, que ganó… esperemos que no sea del mismo que AES compra para su planta de 450 MV en Puerto Rico a USD104.00.

El sector eléctrico –que siempre ha sido una especie de cartel– es una de las principales preocupaciones del presidente Abinader quien desde el inicio fijó altas expectativas; parece que la combinación de los intereses empresariales y la evidente debilidad gerencial de sus funcionarios harán naufragar su visión de la solución eléctrica.

Percibo un interés genuino en el Mandatario, de hecho, el 14 de agosto del 2020 me hizo entrega del dossier eléctrico en interés de que le prestara servicios profesionales como abogado, honor que decliné; luego, cuando estudié el expediente, me pareció que una buena parte de las recomendaciones eran erradas o contrarias a derecho: por respeto a la confidencialidad nunca las he referido, ni en mis escritos ni en mis comparecencias o conversaciones privadas.

Actualmente el sector eléctrico es un laberinto de los trucos que, a quien primero engañan es al Mandatario; en público se llama a licitación, en privado, en las letras pequeñas, se impide el concurso de las mejores ofertas; por ejemplo, se llama a concurso y, antes de abrir las propuestas financieras que contienen el precio, se establece que no pueden participar las firmas que no hayan suplido 1.2 millones de toneladas el año anterior. De esa forma se excluye –a todas las demás– en especial a la que ofreció menor precio y gana la que ofertó el más alto, tres veces más alto para el mismo carbón de Colombia.

A nte su urgencia este año, el Presidente anima a buscar barcazas para suplir 400 megas, que si bien son generadoras de emergencia –que pueden entrara la red en 60 días–, por su eficiencia compiten con las tradicionales; se presenta la empresa más grande y eficiente de Turquía, con tecnicismo, le tumban la mitad con una propuesta que dobla el costo para usarla como energía fría, es decir, cobrando sin conectarse a la red. Entiéndase, sin prestar servicio como Cogentrix.

La empresa extranjera, a pesar de todo, gana la segunda licitación y, el país pudo haber tenido ya otros 200 MV a la mitad de los indicados en el párrafo anterior y, como el Chapulín, la Superintendencia de Electricidad –que no es Compras y Contrataciones– y, luce estar al servicio de particulares, de oficio, anula la licitación ¿... Insólito? Al inicio de esta Administración teníamos 2,837 MW nominales instalados de origen térmico: 1,061 de carbón, 1,140 de GN, 536.5 de Fuell No. 6, y 100 de Fuel No. 2, a eso se añadían las plantas solares, eólicas e hidráulicas que no operan 24/7, en teoría, bien programados los mantenimientos, no habría apagones por déficits de generación en consecuencia, si no los apagones actuales no son financieros, lo son por incapacidad de los funcionarios del sector o por contubernio de estos para arrodillar al Presidente.

Los expertos suelen decir que la energía más cara del mundo es la que no se produce, quizá podríamos añadir en el mismo sentido que, el combustible que usa el apagón es por sus daños, el de mayor precio, sobre todo, por ser socialmente inaceptable, es el políticamente más costoso y lo que está sucediendo en el pésimamente gerenciado sector eléctrico es una traición en toda regla a las posibilidades de reelección del presidente Abinader, quien desde luego, no se lo merece.