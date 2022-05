Los “ojos” de la tecnología en carros patrulleros de PN

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Mientras una unidad de la Policía Nacional salía de la Fiscalía de Gapre, en Santo Domingo Este, con tres detenidos, rumbo al destacamento Felicidad, de Los Mina, la jornada era monitoreada, en tiempo real, desde el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Esto, gracias a que el vehículo conducido por un teniente de policía, acompañado de un sargento de ese cuerpo, está equipado con cámaras “Car Kit” colocadas en el exterior e interior del vehículo, con GPS instalado, como parte de las medidas del proceso de reforma de la institución.

En un recorrido realizado por reporteros de este diario a través de los sectores Invivienda, Villa Faro, Los Minas y Villa Liberación, de Santo Domingo Este, se observaron parte de los vehículos entregados a la Policía.

Al ser consultados los agentes, por separado, se limitaron a decir que no tenían acceso a la cámara instalada en su vehículo y que todo era manejado en tiempo real, desde el 9-1-1.

Además de informar sobre los dispositivos incluidos dentro de los vehículos, estos están preparados para resistir lluvias y golpes, igual que para operar “en ambientes hostiles”.

“Yo solo sé que tengo cámara en el interior y exterior del vehículo que me asignaron, pero no tengo manera de ver nada, ni de manipular nada; eso lo manejan desde un centro de control, al cual no tengo acceso”, comentó un raso, que acompañaba al teniente en una Unidad de Invivienda.

En uno de lo recorrido el equipo del Listín hizo una parada en la Fiscalía de Gapre, a la espera de que se concluyera con el interrogatorio de tres personas detenidas para investigación quienes fueron retornados al destacamento Felicidad de Los Mina.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, dijo que las camionetas equipadas con cámaras de vigilancia chequearán las actuaciones de los agentes en el interior de los vehículos y también en la parte frontal al momento de apresar o interactuar con ciudadanos.

Audio y vídeos Las camionetas cargan cámaras de seguridad que almacenan archivos en el Sistema 911 hasta 60 días, luego de su grabación.

Las herramientas permitirán recolectar informaciones que servirán para resolver investigaciones y dar seguimiento al protocolo de abordaje entre los agentes y el ciudadano, al momento de ser requerido.

Los Car Kits tienen un videograbador; dos cámaras de alta definición para exterior e interior; micrófono; sistema para rastreo y geolocalización; módulo de SIM Card para comunicación 4G; una batería de respaldo; y un sistema de antenas, que permitirán recolectar informaciones que servirán para las investigaciones y dar seguimiento al desempeño laboral de los agentes de la policía.

MÁS DETALLES

Componente.

Están equipados de cámaras de alta definición con capacidad para monitorear y escuchar imágenes en vivo, interna y externa, y un sistema de grabación de hasta 30 días que podrán ser cargadas a los servidores del centro de monitoreo de manera simultánea.