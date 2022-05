Embajador de Israel dice no participan en construcción muro en la frontera

Santo Domingo, RD

El embajador de Israel en la República Dominicana aclaró que su gobierno no está participando en la ejecución del muro que se construye en la franja fronteriza con Haití, porque el gobierno dominicano decidió construir algo diferente de lo que el Estado hebreo sabe hacer.

Daniel Biran Bayor explicó que el muro que ellos han construido en su país es inteligente, que no necesita casi muro, sino inteligencia, y equipos sofisticados que ellos pueden vender, instalar y operar.

Biran Bayor aclaró que esa es una decisión del gobierno dominicano, pero están listos para cualquier cosa que las autoridades deseen, porque se está colaborando en todas las áreas, y definió las relaciones de ambos países como del más alto nivel.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el diplomático hebreo dijo con respeto al muro, que se decidió hacer algo que no está en su forma de trabajo.

Agregó que lo que se está construyendo es algo más simple que los que ellos pretendían hacer, y no tiene ninguna idea de lo que se está haciendo.

“Nosotros damos asesorías, pero finalmente no participamos en el proyecto, presentamos durante la licitación, pero decidieron hacer algo diferente de lo que nosotros sabemos hacer, porque nuestro muro es inteligente, que realmente no necesita casi muro, necesita inteligencia y equipos sofisticados que nosotros podemos vender, instalar y, claro, operar”, detalló el representante diplomático israelí en el país.

Insistió que “esa fue la decisión del gobierno que la aceptamos y estamos listos para cualquier cosa que, claro, debamos acercarnos, y puedo decir que en diferentes áreas estamos colaborando con el gobierno, en todas las áreas, y las relaciones son del más alto nivel”.

“En este momento no, porque decidieron hacer algo que no está en nuestra forma de trabajo, que es algo más simple de lo que nosotros podemos, o queríamos hacer”, contestó el embajador Biran ante la pregunta de si empresarios israelíes estaban participando en la construcción del muro.

En otro orden, el diplomático destacó el avance que ha experimentado la República Dominicana en la lucha cibernética en el área financiera.

“Y cuando nosotros presentamos soluciones, lo hacemos con pruebas, porque yo puedo decir muchas cosas bonitas, pero le digo a todos mis amigos aquí, que pueden ver en diferentes áreas como agricultura, telemedicina, ciberseguridad, que viajen a Israel para que puedan ver todo, por eso hicimos el proyecto de ciberseguridad del Banco Central, operado por dominicanos que fueron a estudiar a Israel y ellos son talentosos al más alto nivel”, destacó.

Recalcó que las relaciones entre ambos países están en un buen momento, “esperamos que podamos avanzar en tener vuelos directos Israel-Punta Cana, e Israel-República Dominicana en general, porque los turistas israelíes viajan a todo el mundo”.

“Creo que podemos exportar más frutas de aquí hacia Israel, por lo menos mangos que hay un consumo enorme todo el año y pagamos mucho dinero, exportamos 900 toneladas de piñas, y esa es la mayor exportación, en el caso de Israel hacia República Dominicana, claro exporta mucho más en las áreas de ciberseguridad, agricultura, fertilizantes, sistema de riego por goteo, y en otras áreas”, detalló.

Reconoció que el balance en materia de relaciones comerciales favorece a Israel, pero todavía no es suficiente porque eso se puede incrementar, ya que hay empresarios que están invirtiendo aquí en el país, a tal punto que recientemente conoció a alguien que va a invertir en Cabarete para generar 2,500 puestos de trabajo, por lo que puede asegurar que hay gran interés en Israel de invertir en República Dominicana.

Plan para resolver problema del agua

El embajador de Israel en la República Dominicana Daniel Biran informó que empresarios de su país están interesados en invertir en la solución de los problemas de agua como se ha hecho en su nación, que en los próximos tres años ya puede garantizar el preciado líquido en los próximos 60 años a esa nación hebrea.

El diplomático, que se hizo acompañar por su compatriota Ari Fischer un ingeniero agrónomo experto en soluciones de agua en el área de agricultura de precisión y tratamiento de agua, que ha liderado varios proyectos en América Latina y África, dijo que República Dominicana cuenta con los recursos para solucionar el abastecimiento de agua para las futuras generaciones.

“Mira, yo vengo de un país donde el 68 por ciento de su territorio es desierto, no hay lluvias, no hay agua, y podemos vender agua al mundo, y no solo es que somos la tierra prometida por Dios, es por el gran trabajo que hicieron nuestros líderes hace mucho tiempo atrás, quienes entendieron que en esa región no habría agua y buscaron soluciones”, explicó el embajador Biran.