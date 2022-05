¿Guerra nuclear? Cuatro interrogantes y dos hipótesis

Hugo Guiliani Cury

Esta es una guerra desigual. Rusia es una potencia militar y Ucrania no lo es. Esta ha sido, por siglos, parte de Rusia y de su historia. Sus vecinos de la Europa Occidental, localizados al oeste de ese continente le apoyan. La mayoría de ellos, unos 27 gradualmente, se agruparon en lo que hoy es la Unión Europea y se convirtieron en una comunidad de naciones con una gobernanza común e integrada económicamente. En lo que se refiere a su defensa militar, crearon la OTAN, compuesta al día de hoy por 30 naciones, algunas de las cuales fueron parte de la Unión Soviética. Hasta el presente, ni Rusia ni Ucrania se han integrado a la Unión Europea ni a la OTAN.

Desde hace años, Rusia ha advertido que no permitirá que en sus fronteras con Ucrania y Finlandia se instalen bases militares de la NATO. Hace unos meses, y por ese motivo, Rusia invadió a Ucrania y lo que parecía ser una victoria fácil se ha prolongado. Es de temer que un día cualquiera, sea por accidente o a propósito, la guerra podría extenderse hacia otros países miembros de la OTAN. Eso daría lugar a una declaración de guerra con esa organización y, posiblemente, a un conflicto mundial de carácter nuclear. Dentro de ese escenario surge la primera gran interrogante: ¿Están los europeos occidentales dispuestos a ir a una guerra nuclear con Rusia? Soy de los que creen que ellos no desean esto. Sufrieron mucho en la Segunda Guerra Mundial y no quieren una guerra nuclear que les causaría grandes destrucciones materiales y pérdidas humanas. También conocen que el resultado final dependerá de lo que decida hacer Norteamérica, tal y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. A su vez, los norteamericanos saben que una guerra de esa naturaleza no sería como las dos anteriores en que el territorio continental de Estados Unidos no fue afectado. En una guerra nuclear con Rusia la destrucción de las principales ciudades de Norteamérica, de sus instalaciones militares y grandes pérdidas de vidas humanas será un hecho cierto. Surge entonces la segunda gran interrogante ¿Puede Estados Unidos, aun siendo la primera potencia mundial pero actualmente políticamente dividida, involucrarse en un conflicto de carácter nuclear con Rusia? Está será, a mi entender, una decisión muy difícil. pero las circunstancias y los hechos le podrían conducir a tener que participar.

Hace unos días, Suecia y Finlandia anunciaron que estaban dando los pasos de lugar para aliarse a la NATO. Esto fue algo que me pareció sumamente extraño, a la vez muy peligroso. Finlandia tiene una frontera con Rusia de unos 1300 kilómetros y durante la Segunda Guerra Mundial se alió a Hitler. Ellos consideraron que ser conquistados por Stalin sería peor que ser un aliado de Hitler y que ese sería el menor de los males. La realidad es que el Ejército Rojo pudo haberle ocupado en 1944-45, pero Stalin decidió no hacerlo. Finlandia reconoció su error frente a Rusia, pero ahora hace una peligrosa jugada, la cual podría desatar un conflicto mayor. Por eso me surge la tercera gran interrogante. ¿Como poder explicar la actitud de Finlandia y Suecia que siempre habían hecho un equilibrio entre occidente y Rusia? Mi contesta es que el proceso para conocer de su integración a la OTAN será rechazado y, por ahora, no habrá una decisión definitiva. Más tarde, y cuando se pongan las cartas en la mesa de negociaciones, Finlandia y Suecia serán parte de la solución para evitar una guerra nuclear.

¿Qué hará China en las circunstancias actuales? Es aquí donde surge la cuarta gran interrogante. Esta nación tiene uno de los poderíos militares más grandes y en apariencia parece estar apoyando a Rusia en su conflicto con Ucrania, pero su posición no me parece firme. Es como si estuvieran haciendo un acto de equilibrio entre los principales actores de este conflicto. Pienso que en caso de ocurrir una guerra nuclear, la actitud de China podría ser la misma y tratarían de mantenerse alejados de esa conflagración.

Habiendo despejado las cuatro interrogantes, surgen dos hipótesis. Antes de plantearlas debo tener en cuenta que los grandes imperios no tienen amigos ni enemigos. Ellos, a final de cuentas, se entienden. Sin embargo, en este caso la dificultad radica en que quien tiene el poderío económico y militar, que es Estados Unidos, no lo ha hecho. Más bien, con sus acciones se ha descartado como árbitro para este caso. Mencionar al otro posible arbitro, que es Naciones Unidas, es perder el tiempo. Esta organización débil, desacreditada y que tiene como organismo máximo a un Consejo de Seguridad que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en muchos otros temas de menor importancia, tampoco sería idónea para este caso.

Teniendo en cuenta las interrogantes citadas, nos surge la primera hipótesis. Esta es la búsqueda de una solución negociada a la guerra. Las naciones poderosas saben que a ninguno de le conviene la destrucción que causara un conflicto nuclear. Por eso, los imperios en pugna tendrán que emplearse a fondo para buscar soluciones. En esta los actores principales del conflicto ganarán y perderán algo. En este escenario, Ucrania tendrá que ceder a Rusia parte de su territorio, me refiero a la península de Crimea, Mariúpol, Donetsk y Luhansk, pero la provincia de Odesa y su puerto seguirá en manos de Ucrania. Igualmente se negociaría que esa nación nunca podrá pertenecer a NATO. Pero si a la Unión Europea que facilitaría los fondos para su reconstrucción. Rusia y aliados tendrán que consentir que Finlandia y Suecia ingresen a la NATO. Con este resultado Rusia gana algo, los aliados occidentales ganan sin tirar un tiro y sin sufrir y el perdedor es obviamente Ucrania.

Mi segunda hipótesis es la que nadie desea y la peor para toda la humanidad. Es un escenario en que a falta de acuerdos se desate una guerra nuclear cuyos resultados fínales serían:

• Europa Occidental y

el Reino Unido destruidos.

• Rusia destruida.

• Estados Unidos y algunos centros urbanos e instalaciones militares seriamente afectadas.

- China intacto.

• La India intacta y emerge como un nuevo poder mundial.

• África, los misiles que allí caerán serán de otra naturaleza y generan una hambruna con millares de muertos.

• América Latina intacto en su territorio, pero seriamente afectada en su gobernanza política, económica y social.

La guerra nuclear traerá grandes destrucciones y un nuevo ordenamiento en el orden mundial. Tenemos que lograr la paz.