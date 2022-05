Hoy es viernes y es Día del Borracho, pero cuidado, no te embriagues

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Para aquellos que disfrutan de una cerveza bien fría, de un cóctel y de divertirse mientras toman una copa con amigos, se creó el Día del borracho, una fecha un tanto insólita en la que las personas celebran el alcohol y la fiesta cada 20 de mayo.

Surgió en México alrededor del año 2005, según algunos por una iniciativa en las redes sociales Messenger y MySpace donde posteaban fotos de cervezas y videos de personas en estado de embriaguez. Desde entonces esta fecha se vuelve tendencia cada año en varios países latinoamericanos y europeos por la forma curiosa en la que lo celebran los usuarios.

Los memes se convierten en el “vehículo” para compartir chistes y frases sobre el consumo de alcohol, en su mayoría orientados a compartir una copa con gente querida y salir de parranda.

No es una fecha decretada como “oficial”, no obstante, los consumidores y amantes del alcohol la asumen como un día en el calendario que no puede faltar. En esta ocasión es viernes, la oportunidad para irse de bonche en el fin de semana.

¿Cómo celebrar el Día del borracho?

Considerando que el alcohol en vastas cantidades puede ser perjudicial para la salud, según la Ley General de Salud no. 42-01, estas son algunas formas en las que puedes hacer honor a este día:

- Aprovechar descuentos en discotecas, bares, clubes y restaurantes. La mayoría aprovecha la fecha para lanzar “happy hour” u “open bar” para los consumidores.

- Unirse a un grupo en Facebook que celebre la fecha. Es una oportunidad para crear relaciones y salir a divertirse.

- Tomar una copa en compañía. Un vino con una buena compañía puede ser la fórmula perfecta de una memorable velada.

- Postear un meme. Es un buen día para unirse a la tendencia en redes sociales sobre esta fecha.

- Participar en un recorrido por distintos lugares para probar tragos, cocteles, cervezas, vinos y otras variedades de bebidas alcohólicas.