Antonio Almonte dice desde este viernes estarán en funcionamiento cuatro plantas privadas para contrarrestar apagones

Jazmin Díaz

Santo Domingo, RD.

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó que desde este viernes entrarán en funcionamiento cuatro plantas privadas para suplir con 410 megavatios el sector energético, hasta que las plantas que están fuera de servicio por mantenimiento y “fallas no previstas” vuelvan a funcionar.

Estas plantas privadas son Quisqueya 1 propiedad de la Barrick Gold, Falcondo, Estrella del Mar y la Sultana del Este.

"Para este lunes la demanda de energía eléctrica en la República se verá satisfecha porque estamos trabajando para eso, además en el gobierno del presidente Luis Abinader no va a pasar lo que sucedía en gobiernos pasados quienes planeaban los apagones para no suplir la energía eléctrica", explicó Almonte.

De igual forma, informó que los ciudadanos no tendrán que pagar las horas sin energía eléctrica que han pasado, debido a que los contadores no han estado enviando el consumo y por ende la empresa distribuidora no podrá cobrar la energía que no ha sumistrado.

El ministro de Energia y Minas culpó a la pasada administración de los recientes apagones, al señalar que dejó un sistema “eléctrico sin reservas y con múltiples deficiencias".

"La administración pasada no planificó ni trabajo a tiempo", dijo Almonte.

Recordó que la falla eléctrica en todo el país se debe a la salida de más de 4 plantas eléctricas.