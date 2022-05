Regidor Mario Sosa renuncia al PRM por “la misma vieja política de siempre”

El regidor del Distrito Nacional, Mario Sosa Torres, informó este jueves que se separa del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Concejo de Regidores por el funcionamiento interno de la organización política, uno que califica como tradicional.

“Durante estos dos años he visto de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre”, expresó a través de un video colgado en su cuenta de Twitter, señalando esta como la razón que motiva su salida.

El más votado de los regidores de la capital dominicana agregó que como joven quiere seguir aportando a la construcción de un nuevo y mejor país, pero considera que esa no es la organización política con la que podrá lograrlo.

Por el contrario, Sosa Torres dijo que le ha quedado claro que debe tomar nuevos caminos para seguir aportando a las transformaciones que anhela.

Mediante un audiovisual manifestó además que reconoce el liderazgo del gobierno con el manejo de la pandemia, el nombramiento de una procuradora independiente y la intención de brindarle protección laboral a las trabajadoras del hogar o domésticas.

Sosa Torres mencionó a qué grupo político se uniría tras su partida del partido oficial.

He tomado la decisión de separarme del Bloque del PRM en el Concejo de Regidores. Estos dos años me han permitido ver de primera mano el funcionamiento interno de este partido y lo que he visto es la misma vieja política de siempre. pic.twitter.com/8Aq39BrDM5