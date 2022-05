Abinader: No iré a reforma de la Constitución si no hay consenso

Laura Castillo

Santo Domingo. RD

El presidente Luis Abina­der admitió ayer que hay sectores que sienten temor de que el gobierno actual se incline por una reforma constitucional para bene­ficiar a la elección presi­dencial, y que ni siquiera convencerá a un legisla­dor del Partido Revolucio­nario Moderno (PRM).

“Pueden estar seguros que yo no voy a ir a una re­forma constitucional que no sea de consenso de toda la Asamblea; yo no voy a con­quistar diputados ni sena­dores como hicieron en el pasado”, expresó en rueda de prensa tras recibir infor­mes de avances de las Me­sas Temáticas de Reformas.

El mandatario expre­só que no está en discu­sión ninguna cláusula de la Constitución que tenga que ver con la elección. “No es ético y no haré nada para conquistar un voto” si no se alcanzan los necesarios pa­ra ejecutarla.

“Sé que tienen temor (partidos opositores). Ca­da uno de los que se están oponiendo modificaron la Constitución en el pasado para extender o tener la po­sibilidad de volver y ese no es el caso”, dijo Abinader.

Sostuvo que si se lo­gra hacer una reforma a la constitución con el con­senso de todos es de “su­ma importancia” poner un candado para que no exis­ta el temor de que cualquier presidente y con el poder que tiene pueda cambiar la constitución para beneficio personal.

Asimismo, dijo que el objetivo de su gobierno es “institucionalizar este país a través de un Ministerio Público, una Junta Central Electoral, un Tribunal Supe­rior Electoral, una Cámara de Cuentas y jueces inde­pendientes” que han sido seleccionados sin ningún gremio apartidista y quiero que este sea nuestro legado.

“Yo no quiero controlar la justicia y no quiero que nin­gún presidente lo haga; no actuaré como ellos”, dijo el mandatario.

Las reformas y el CES

Luego de aproximadamen­te una hora en un encuen­tro privado con el presiden­te del Consejo Económico y Social (CES), Rafael Toribio y representantes de diferen­tes sectores sindicales y em­presariales, en la sede de ese organismo el presidente Abinader informó que a fi­nal de este mes se tiene pre­visto que concluya la discu­sión de seis reformas.

“Es un éxito sin prece­dentes que a final de este mes se concluya la discu­sión de seis y para finales de julio o agosto yo creo que se pueden concluir todas, se­gún la velocidad con que se están discutiendo las otras reformas”, precisó.

Mientras que Toribio de­talló que cuatro mesas de las once, han “finalizado sus trabajos y que tienen incluso su informe final de lo realizado que consta de consensos y disensos”. Es­tas mesas corresponden a la Transformación Digital, Transporte, Seguridad Ciu­dadana, Institucionalidad y Transparencia.

Toribio resaltó que la re­forma Electoral y la de Sa­lud van a terminar antes de que concluya este mes. Quedarían pendientes las de Medioambiente y Recur­sos Naturales, Política Exte­rior y Migración, Moderni­zación de la Administración Pública, Seguridad Ciuda­dana, Reforma Policial y la de Hidrocarburos.