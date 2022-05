Evalúan a decenas para colocar prótesis sin costo

Lourdes Aponte

lourdes.aponte@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La clínica Cruz Jiminián re­cibió desde tempranas ho­ras de ayer a decenas de personas con discapacida­des para evaluarse con fines de recibir prótesis gratis.

El especialista encargado de este operativo es Benjamín Estévez, quien explicó que mediante el proyecto Pro­to Scanner 3D del Instituto Tecnológico de las Améri­cas (ITLA) darán otro rum­bo a la vida de alrededor de 500 personas. “La cantidad de pacientes es mucha es de entre 400 a 500 pacien­tes, esta mañana había más de 50 personas con tan solo mencionarlo, esto ayudará a una gran masa a personas con discapacidad”, dijo.

Según detalló Estévez, es­te proceso inicia cuando las personas se inscriben en la página web del ITLA y lue­go pasan a ser evaluados por los profesionales de la salud, lo que incluye hasta el acompañamiento psico­lógico.

Se digitaliza y diseña la par­te del cuerpo que requiere la prótesis, con aplicación Autodesk, y para su realiza­ción se utilizan impresoras 3D, con tecnología drawer machine.

“Esta impresora hace la pró­tesis capa por capa, en este proceso estamos desarro­llando bastante la tecnolo­gía”, explicó David Rosa­rio, técnico del ITLA, quien agregó que de esa manera evitan el proceso artesanal y también es más amigable con el medioambiente.

Con brazos y piernas am­putados las personas van en busca de recuperar la normalidad en sus vidas que perdieron principal­mente por diabetes y acci­dentes de tránsito.

“La proporción por sexo es muy a la par, pero la ma­yor parte de ellos tienen a la diabetes como principal causa”, expresó Estévez.

“Yo quiero volver a sentir­me un hombre completo, cuando quedé así se me fue la novia, el trabajo y todo lo que tenía, eso me hizo caer en depresión, yo me quería quitar la vida, luego cono­cí de Dios y eso me hizo ver que todo pasa por algo”, ca­bizbajo explicó José Martí­nez, uno de los que acudió a evaluarse.

El joven Juan Daniel Me­lla dijo que su necesidad es estrictamente laboral, pues contó que “yo trabajaba co­mo motoconchista, incluso perdí mi pierna trabajan­do, eso era lo único que yo sabía hacer y entiendo que si me ponen una pierna de metal o plástico voy a volver a ganarme mi dinero”.