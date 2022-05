Madre de Jean Carlos Martínez, implicado en muerte David de los Santos, dice quieren implicar a su hijo en el caso

Santo Domingo, RD.

Santa Martínez, madre de Jean Carlos Martínez Peña, uno de los acusados de la muerte de David de los Santos, indicó que su prole se encontraba privado de libertad por “ser vicioso”, al tiempo de negar que esté involucrado en la muerte del joven residente en Los Alcarrizos.

De los Santos murió el pasado domingo primero de mayo, tras haber sido golpeado mientras estaba detenido en el destacamento del Ensanche Naco.

“Yo sé que él no lo mató, si él hizo algo malo que lo pague, pero nosotros no somos estudiados ni hemos ido a la universidad pero él no mató ese hombre”, dijo su madre.

Este viernes la Oficina de Atención permanente del Distrito Nacional conoce la solicitud de medida de coerción contra cuatro agentes y tres civiles involucrados en este caso.

Los Policías involucrados en el caso son el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso Decena Hernández y el raso San Manuel González García (o Sari Manuel González García).

Además de Martínez Peña los civiles acusados son Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña.