Madre de José Gregorio Custodio: “Me dicen que fue por muerte natural, pero los golpes están ahí”

María Tejada Lorenzo

Santo Domingo, RD

“Me dicen que fue por muerte natural, pero los golpes están ahí”, dijo Milandina Custodio, madre de José Gregorio Custodio, el joven detenido el pasado 17 de abril en San José de Ocoa, y que falleció luego de una golpiza propinada mientras estaba bajo custodia, a su salida de la Procuraduría General de la República.

La madre de Custodio fue citada en la mañana de este lunes por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien está llevando los casos de las muertes de civiles a manos de miembros de la Policía Nacional, para hablar de la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias forenses (Inacif), que debían entregarle.

La Procuraduría informó a los familiares de Custodio que la causa del deceso fue por “muerte natural”, sin embargo, Raquel Lara, hermana del occiso, dijo que le harán una necropsia al cadáver para conocer la “verdadera razón”, pues asegura que los golpes de su hermano dicen lo contrario.

La noche del domingo 17 de abril, cuando Custodio guardaba prisión en un destacamento de San José de Ocoa, Milandina narró que en varias ocasiones fue a llevarle comida a su hijo y no se lo dejaron ver.

“No me están diciendo nada, cuando me di cuenta que mi hijo estaba preso yo voy a llevarle el desayuno y quiero verlo o que me mande a decir algo y me dijeron que estaba durmiendo”, contó.

“No dejaban pasar, me decían que no hay visita”, agregó.

Una noche, un vecino la llama y le dice que su hijo “estaba malo”, algo que ella no creyó en ese momento porque pensó que por estar preso “tenía el respaldo de la Policía”.

“Cuando lo vi me dijo me muero hoy, me masacró la policía, dame agua que estoy deshidratado. Fue lo último que me dijo”, expresó Milandina.

Por el momento, los familiares de Custodio dijeron que el Ministerio Público aún no les ofrece datos nuevos, ni nombres de los policías implicados en el caso.

“El cuartel sabe muy bien quiénes fueron y no dicen nada”, manifestó Milandina.

El joven José Gregorio falleció al día siguiente de estar detenido luego de ser llevado en estado agónico al hospital San José, según sus parientes producto de una golpiza propinada por los agentes bajo su custodia.