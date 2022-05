Se agitan protestas por crímenes en cuarteles

Shaddai Eves

shaddai.eves@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con las protestas pacíficas que tendrán lugar este sá­bado en la Plaza de la Ban­dera del Distrito Nacional y en San José de Ocoa, en me­moria de los jóvenes David de los Santos, José Gregorio (Cuba), Richard Báez (San­tiago), y otros civiles muer­tos bajo custodia policial, se agita el ambiente por recla­mos de justicia de la pobla­ción ante esos crímenes a manos de personal del cuer­po de orden público.

Al menos siete manifes­taciones se han escenificado en diferentes puntos del país estos últimos días, encabeza­dos por familiares y amigos de las víctimas mortales. El reclamo es a cuerpo de voz: actuación rápida y justicia.

Estos reclamos han tras­cendido, llegando a tener la participación de la ciudada­nía y otras organizaciones, conmocionadas por los he­chos que no han sido escla­recidos del todo.

Richard Báez, en Santiago

Las exigencias y convocato­rias a marchas iniciaron en Santiago, luego de la muer­te a golpes del peluquero Richard Báez en un desta­camento de esa ciudad, el pasado 4 de abril.

Pedro Rafael Sánchez, pa­dre de Richard, informó que la noche en que se lo lleva­ron, un equipo de acción rá­pida irrumpió en su casa y entre la disputa rompieron la puerta del hogar, todo esto asegurando que el jo­ven poseía un arma de fue­go y les había disparado, y por eso lo persiguieron has­ta su hogar.

“Mi hijo nunca ha tenido un arma, se levantó la cami­seta para demostrarlo y tam­poco intentó huir a un calle­jón como argumentan. Él vive por uno… cuando el ca­pitán Aquino llegó a la casa apareció la supuesta arma y cuando le reclamé por la ac­ción me amenazó diciendo: ‘Yo le voy a decir lo que voy hacer con él en el camino’ y en eso dije que me lo van a matar, por la forma en la que me habló”, expresó Sánchez.

José Gregorio, en Ocoa

Días después, a raíz de que sale a la luz pública el joven torturado por la Policía, en San José de Ocoa, familia­res de José Gregorio (Cuba), quien falleció el 18 de abril pasado por una golpiza en el cuartel policial de esa de­marcación, convocaron a una marcha en reclamo de justicia, que tendrá como punto de encuentro la calle 30 de Abril, este sábado.

“Queremos justicia. Este caso no quedará impune”, afirmó Raquel Lara, her­mana de Gregorio, al tiem­po que agregó que para la marcha cuentan con el res­paldo de amplios sectores sociales de la población.

Gregorio fue detenido la madrugada del domingo 17 de abril en el interior de un clínica y sacado a golpes, es­trellones y conducido a la se­de de la 36va Compañía de la Policía, donde según su madre Milandina Custodio, estuvo bajo torturas hasta causarle la muerte la maña­na del lunes 18 en el hospital San José, donde fue llevado en estado agónico por una ambulancia del 911.

Caso de David, en la capital

El caso más reciente es el de David de los Santos. La protesta de hoy, que se realizará en la Plaza de la Bandera, será la ter­cera de las manifestacio­nes que llevan a cabo sus allegados, junto a ciuda­danos, que claman justi­cia por su muerte, tras de ser detenido en el destaca­mento de la Policía del en­sanche Naco.

La primera protesta se realizó frente la plaza co­mercial Ágora Mall, don­de fue detenido por un su­puesto “incidente con una mujer”. Luego, la segun­da, tuvo lugar en Naco y las personas acudieron al lugar vestidas de negro y encendieron velas.