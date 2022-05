Abinader: reforma PN va sin importar “costo político”

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader ha advirtido de que la reforma policía “va”, y para lograrlo no importa “el costo político que impli­que”.

Además, el mandatario ha recordado que hace un tiempo se vienen aplican­do medidas para su trans­formación y profesionali­zación.

“Esa es una responsabi­lidad que yo tengo con este país, y no importa el costo político que tenga que pa­gar, no importa, nosotros vamos a hacer esa reforma de la Policía”, agregó.

También, anadió, “tam­poco la vamos a poder ha­cer en este periodo, eso va a tomar años, pero sí la va­mos a empezar para que se empiecen a ver cambios, como ustedes los van a ver en diferentes vías en los próximos meses, pero eso es una responsabilidad que yo tengo”.

Abinader recordó que ya fueron implementadas las mejoras de condiciones de la Policía Nacional y que se está trabajando en el en­trenamiento de los nuevos agentes.

“El que se entrena hoy va a ir dentro de un año a la calle. Los policías que es­tán hoy en la calle se entre­naron hace décadas y hace años, y que duraron a veces solo tres meses en entrena­miento”, comentó el jefe de Estado.

Asimismo, informó que desde hace un mes y medio están implementado el pro­ceso de evaluación al perso­nal de la institución, inician­do con los “altos rangos”.

“Hay muchos que deben ser cambiados, pero tam­bién hay muchos policías honestos y a esos honestos es que tenemos que poner al mando, haciendo la evalua­ción, que se está haciendo y que se empezó a hacer hace más de mes y medio desde arriba y va a llegar hasta lo más bajo niveles de la direc­ción de la policía”, dijo Abi­nader.

Más allá de ello, el man­datario recordó que el pro­ceso se trata de una reforma paulatina, y que desde un principio indicó que conlle­varía años realizar el proce­so de transformación de la entidad.

“Hace un año dije que se iba a empezar a ver los re­sultados en dos años y cito lo que dije esa vez, que era po­sible que se empeorará an­tes que mejorar, aun así, es bueno que revisen las esta­dísticas”, expresó.

“No me canso, ni me can­san, porque no es verdad que vamos a hacer una paz, como había anteriormen­te, una paz coordinada pa­ra que todo siga bien como antes se hacía”, concluyó el mandatario.

Abinader habló en una vi­sita a un mercado del Insti­tuto Nacional de Estabiliza­ción de Precios (Inespre).

Estadísticas y justicia

Por otro lado, Instó a los ciu­dadanos a revisar las esta­dísticas para comparar lo que ha pasado ahora y lo que ocurría también ante­riormente.

“Aun así quiero decir que es bueno que revisen las estadísticas porque es­tos casos penosamente han estado presentes en las últimas décadas y lo peor era que no se inves­tigaban ningunos de estos casos, mientras que aho­ra se investigan todos y el responsable va a tener que pagar en la justicia como ha pasado”, insistió.

Asimismo, el mandatario recordó que el caso del ase­sinato de una pareja de re­ligiosos en Villa Altagracia que concluyó con una inves­tigación del Ministerio Pú­blico y una posterior encar­celación de los imputados.

De igual manera, aña­dió: “¿Qué pasó con el caso de Boca Chica? Para men­cionar dos casos que fue­ron muy conocidos, tam­bién fue sometido y está en la cárcel”, precisó.

Destacó que lo importan­te es que no habrá encubri­miento como en el pasado, porque hay un Ministerio Público que investiga y ac­túa.

Repitió que se va a inves­tigar cada caso y a determi­nar las responsabilidades, y que ahí está la diferencia que existe hoy, que no exis­tía anteriormente.

DETALLES

Un plan clave

Para el Gobierno, la reforma integral de la Policía Nacional es una de las tareas pen­dientes de más rele­vancia de la demo­cracia dominicana, y constituye una priori­dad para la consolida­ción del Estado Social y Democrático de De­recho que establece la Constitución, para for­talecer el sistema de justicia y la seguridad ciudadana.

El cuerpo policial es una institución clave para el fortalecimiento del orden democrático y la salvaguarda del im­perio de la ley. Su labor es fundamental para la seguridad ciudadana.