La sentencia de muerte de Richard Báez: "Yo le voy a decir lo que voy a hacer con él"

Onelio Domínguez

Santo Domingo, RD

En busca de justicia por la muerte a golpes del peluquero Richard Rafael Báez en un destacamento de Santiago, sus familiares, junto a Participación Ciudadanas y otras organizaciones, se concentraron hoy frente al Palacio de Justicia.

Los participantes hicieron un llamado a la Procuradora General Miriam Germán Brito, para que ponga un interés especial en las investigaciones de la muerte de los jóvenes José Luis Santiago, Francis de la Rosa, Richard Báez, José Gregorio Custodio, David de los Santos, así como un sinnúmero de casos a los que las fiscalías de distintas provincias no han dado respuesta.

Testimonio del padre

Pedro Rafael Sánchez, padre de Richard, informó que la noche en que se llevaron a Richard, un equipo de acción rápida irrumpió en su casa y entre la disputa rompieron la puerta del hogar, todo esto asegurando que el joven poseía un arma de fuego y les había disparado, y por eso lo persiguieron hasta su hogar.

“Mi hijo nunca ha tenido un arma, se levantó la camiseta para demostrarlo y tampoco intentó huir a un callejón como argumentan. Él vive por uno… cuando el capitán Aquino llegó a la casa apareció la supuesta arma y cuando le reclamé por la acción me amenazó diciendo: ‘Yo le voy a decir lo que voy hacer con él en el camino’ y en eso dije que me lo van a matar, por la forma en la que me habló”, expresó Sánchez.

Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos señalaron que la Procuraduría Fiscal de Santiago, mediante su departamento de asuntos internos, no ha hecho nada con relación a investigación del caso de Báez, quien fue apresado por la Policía y después de estar detenido en el Destacamento de Santiago Oeste, el cual fue torturado de manera cruel al punto tal de finalmente quitarle la vida.

Fiscales nada hacen Por esos actos nadie ha sido detenido porque el ministerio público no ha hecho nada, mientras que los “asesinos” se pasean campante por la ciudad. Tampoco el comandante de la Policía en Santiago, general Ernesto Rafael Rodríguez García, ha mostrado el más mínimo interés por una respuesta efectiva a la sociedad recordándole que su deber es poner los miembros de ese destacamento a disposición de la justicia.

Argumentan que el ministerio público de Santiago es un órgano acéfalo sin su titular ya que en múltiples ocasiones se solicitó cita para verificar en qué etapa estaba la investigación y no fue posible ya que el funcionario no se encontraba en su oficina.

Llamado a Abinader

Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitaron al presidente Luis Abinader que disponga que tanto la Procuraduría General de la República como encargada de las investigaciones y llevar a la justicia a los responsables de los recientes hechos de violencia así como a la Policía Nacional para que de manera inmediata cesen las agresiones hacia la sociedad, recordándole que estos recientes hechos de violencia así como muchos más corresponden al periodo presidencial 2020-2024.