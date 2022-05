Policía Nacional no cuenta con objetivos estratégicos ni misiones de identidad, dice Cámara de Cuentas

Santo Domingo, RD.

La Cámara de Cuentas publicó este miércoles el informe final de evaluación del control interno realizado a la Policía Nacional, donde evidencia irregularidades en la identidad interna de esa institución.

Esta investigación está basada en lo que establecen las matrices de las Normas Básicas de Control interno (Nobaci), emitidas por la Contraloría General de la República. Esta norma está fundada en el sistema COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway) por sus siglas en inglés, un proceso diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de objetivos de las operaciones, la información y el cumplimiento que deben tener las instituciones.

En el informe la Cámara de Cuentas establece que la Policía Nacional no cuenta con un plan estratégico actualizado donde se identifiquen los objetivos estratégicos y misionales de la entidad, de manera que en base a estos sean identificados, analizados y valorados los riesgos que podría afectar la consecución de los objetivos.

Indican que el sistema de control interno que actualmente tiene la Policía Ncioanal presenta un nivel de implementación “incipiente”.

“Siendo la Policía Nacional una entidad estratégica en relación a la seguridad ciudadana y el orden público, no se concibe que esa entidad no cuente con un plan estratégico actualizado donde se identifiquen los objetivos estratégicos y misionales de la entidad”, dice el reglamento de la investigación.

Recomiendan que “la máxima autoridad y los demás estamentos de poder de esta institución, dirijan su mirada y accionar a todo el sistema de control interno a fin de atender y trazar un plan de diseño, implementación y seguimiento a los resultados obtenidos”.

De igual forma, recomiendan elaborar un plan para lograr estos requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República y que documentados los diferentes procesos de supervisión y la rendición de informes a los ejecutivos de la eficiencia operativa del sistema de control interno.

La resolución fue enviada al Ministerio de Interior y Policía, al director general de la Policía Nacional, al Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional y a la Contraloría General de la República.

El sistema de control interno está compuesto por 135 requerimientos que abarcan ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, además de monitoreo y evaluación.